Пишний назвав умови, за яких НБУ й надалі пом’якшуватиме валютні обмеження
Київ • УНН
НБУ очікує, що бізнес буде відповідально використовувати можливості валютної лібералізації, повертаючи експортну виручку в Україну, а не зберігаючи її за кордоном.
Для того, щоб Національний банк і надалі пом’якшував валютні обмеження, бізнес повинен відповідально використовувати надані можливості – експортна виручка має надходити в Україну, а не залишатися за кордоном. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Для того, щоб ми далі йшли шляхом пом'якшення валютних обмежень нам необхідно, щоб бізнес скористався цією можливістю максимально відповідально. Експортна виручка повинна надходити в Україну. Вона не повинна залишатися за кордоном, а відтак з нашого боку будуть посилені ще більше вимоги щодо валютного контролю і контролю за поверненням експортної виручки
За його словами, будь-який не продуктивний відтік капіталу з боку Національного банку буде відразу предметом доволі жорсткої реакції в межах чинного законодавства.
Ми дуже сподіваємося, що бізнес який наполягав на можливості валютної лібералізації скористається цим не для того, щоб вивезти відповідні кошти, а для того, щоб створити додаткові можливості. Для того, щоб створити можливість залучити в Україну привітний капітал, для того, щоб створити можливість залучити в Україну нові позикові кошти, для того, щоб оплатити оренду...Ми не очікуємо, що це рішення певним чином негативно вплине на макрофінансову стабільність. Навпаки в середньостроковій перспективі воно відкриє додаткові можливості для притоку інвестиційного капіталу
Він зазначив, що в короткостроковій перспективі в НБУ розраховують на те, що буде збільшено обсяг позикових коштів і відповідно комерційна активність підприємців.
А далі як завжди протягом цієї війни ми повинні діяти злагоджено та відповідально. Звісно ми будемо моніторити ефективність цього рішення, зважувати на ризики та оцінювати ситуацію
Доповнення
Правління НБУ ухвалило низку змін, які поліпшать умови ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу українського бізнесу на нові ринки. А також підтримають відновлення економіки та сприятимуть припливу нових інвестицій у країну.