Пишний назвав умови, за яких НБУ й надалі пом’якшуватиме валютні обмеження

Для того, щоб Національний банк і надалі пом’якшував валютні обмеження, бізнес повинен відповідально використовувати надані можливості – експортна виручка має надходити в Україну, а не залишатися за кордоном. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Для того, щоб ми далі йшли шляхом пом'якшення валютних обмежень нам необхідно, щоб бізнес скористався цією можливістю максимально відповідально. Експортна виручка повинна надходити в Україну. Вона не повинна залишатися за кордоном, а відтак з нашого боку будуть посилені ще більше вимоги щодо валютного контролю і контролю за поверненням експортної виручки

За його словами, будь-який не продуктивний відтік капіталу з боку Національного банку буде відразу предметом доволі жорсткої реакції в межах чинного законодавства.

Ми дуже сподіваємося, що бізнес який наполягав на можливості валютної лібералізації скористається цим не для того, щоб вивезти відповідні кошти, а для того, щоб створити додаткові можливості. Для того, щоб створити можливість залучити в Україну привітний капітал, для того, щоб створити можливість залучити в Україну нові позикові кошти, для того, щоб оплатити оренду...Ми не очікуємо, що це рішення певним чином негативно вплине на макрофінансову стабільність. Навпаки в середньостроковій перспективі воно відкриє додаткові можливості для притоку інвестиційного капіталу

Він зазначив, що в короткостроковій перспективі в НБУ розраховують на те, що буде збільшено обсяг позикових коштів і відповідно комерційна активність підприємців.

А далі як завжди протягом цієї війни ми повинні діяти злагоджено та відповідально. Звісно ми будемо моніторити ефективність цього рішення, зважувати на ризики та оцінювати ситуацію