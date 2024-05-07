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Пишний назвав умови, за яких НБУ й надалі пом’якшуватиме валютні обмеження

Пишний назвав умови, за яких НБУ й надалі пом’якшуватиме валютні обмеження

Київ • УНН

 • 26025 перегляди

НБУ очікує, що бізнес буде відповідально використовувати можливості валютної лібералізації, повертаючи експортну виручку в Україну, а не зберігаючи її за кордоном.

Для того, щоб Національний банк і надалі пом’якшував валютні обмеження, бізнес повинен відповідально використовувати надані можливості – експортна виручка має надходити в Україну, а не залишатися за кордоном. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Для того, щоб ми далі йшли шляхом пом'якшення валютних обмежень нам необхідно, щоб бізнес скористався цією можливістю максимально відповідально. Експортна виручка повинна надходити в Україну. Вона не повинна залишатися за кордоном, а відтак з нашого боку будуть посилені ще більше вимоги щодо валютного контролю і контролю за поверненням експортної виручки 

- сказав Пишний.

За його словами, будь-який не продуктивний відтік капіталу з боку Національного банку буде відразу предметом доволі жорсткої реакції в межах чинного законодавства.

Ми дуже сподіваємося, що бізнес який наполягав на можливості валютної лібералізації скористається цим не для того, щоб вивезти відповідні кошти, а для того, щоб створити додаткові можливості. Для того, щоб створити можливість залучити в Україну привітний капітал, для того, щоб створити можливість залучити в Україну нові позикові кошти, для того, щоб оплатити оренду...Ми не очікуємо, що це рішення певним чином негативно вплине на макрофінансову стабільність. Навпаки в середньостроковій перспективі воно відкриє додаткові можливості для притоку інвестиційного капіталу 

- розповів Пишний.

Він зазначив, що в короткостроковій перспективі в НБУ розраховують на те, що буде збільшено обсяг позикових коштів і відповідно комерційна активність підприємців.

А далі як завжди протягом цієї війни ми повинні діяти злагоджено та відповідально. Звісно ми будемо моніторити ефективність цього рішення, зважувати на ризики та оцінювати ситуацію 

- сказав Пишний.

Доповнення

Правління НБУ ухвалило низку змін, які поліпшать умови ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу українського бізнесу на нові ринки. А також підтримають відновлення економіки та сприятимуть припливу нових інвестицій у країну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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