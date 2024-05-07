Пышный назвал условия, при которых НБУ и в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения

Для того, чтобы Национальный банк и в дальнейшем смягчал валютные ограничения, бизнес должен ответственно использовать предоставленные возможности - экспортная выручка должна поступать в Украину, а не оставаться за рубежом. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Для того, чтобы мы дальше шли по пути смягчения валютных ограничений нам необходимо, чтобы бизнес воспользовался этой возможностью максимально ответственно. Экспортная выручка должна поступать в Украину. Она не должна оставаться за рубежом, а затем с нашей стороны будут усилены еще больше требования по валютному контролю и контролю за возвратом экспортной выручки - сказал Пышный.

По его словам, любой не продуктивный отток капитала со стороны Национального банка будет сразу предметом довольно жесткой реакции в рамках действующего законодательства.

Мы очень надеемся, что бизнес который настаивал на возможности валютной либерализации воспользуется этим не для того, чтобы вывезти соответствующие средства, а для того, чтобы создать дополнительные возможности. Для того, чтобы создать возможность привлечь в Украину приветливый капитал, для того, чтобы создать возможность привлечь в Украину новые заемные средства, для того, чтобы оплатить аренду ... Мы не ожидаем, что это решение определенным образом негативно повлияет на макрофинансовую стабильность. Наоборот в среднесрочной перспективе оно откроет дополнительные возможности для притока инвестиционного капитала - рассказал Пышный.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе в НБУ рассчитывают на то, что будет увеличен объем заемных средств и соответственно коммерческая активность предпринимателей.

А дальше как всегда в течение этой войны мы должны действовать слаженно и ответственно. Конечно мы будем мониторить эффективность этого решения, взвешивать риски и оценивать ситуацию - сказал Пышный.

Дополнение

Правление НБУ приняло ряд изменений, которые улучшат условия ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода украинского бизнеса на новые рынки. А также поддержат восстановление экономики и будут способствовать притоку новых инвестиций в страну.