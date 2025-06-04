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Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС
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09:02 • 2570 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

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Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Киев • УНН

 • 2578 просмотра

Нардеп Кузьминых систематически не является в суд по делу о взяточничестве. Из 86 заседаний 22 были сорваны из-за его неявки, что может свидетельствовать о затягивании процесса.

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Обвиняемый во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых систематически не является в суд. Из 86 судебных заседаний, назначенных по его делу, 22 заседания были сорваны из-за неявки самого нардепа, а это почти каждое четвертое. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде в ответ на запрос УНН.

Уголовное производство по обвинению Кузьминых в получении неправомерной выгоды рассматривается в суде с сентября 2022 года. 

Неприбытие на судебные заседания обвиняемого народного депутата происходили, в частности, в связи с деятельностью последнего как народного депутата, пребыванием обвиняемого на стационарном лечении или в связи с временной нетрудоспособностью

- говорится в ответе ВАКС.

Как отмечается, суд каждый раз проверял причины неявки обвиняемого путем отправки соответствующих запросов, ведь его присутствие на судебном заседании является "безоговорочной обязанностью". Также в ВАКС подчеркнули, что неоднократно направляли письма председателю Верховной Рады с сообщением о назначенных судебных заседаниях по делу Кузьминых для того, чтобы это учитывалось в планирование работы нардепа.

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Впрочем, со стороны Кузьминых все выглядит как затягивание процесса. Суд на каждом заседании проверяет причины неявки, однако сам факт того, что заседания систематически срываются, говорит сам за себя. 

Кроме того, стоит напомнить, что не только сам обвиняемый нардеп игнорирует судебные заседания. Неоднократно его защитник также пропускал суд из-за того, что отдавал предпочтение "другим процессуальным действиям".

Нардепа Кузьминых разоблачили в получении взятки еще в начале 2022 года. Все эти годы он активно пользуется правами парламентария, ездит в "командировки" и систематически игнорирует правосудие, вероятно, надеясь избежать его. Можно ли назвать нормальным то, что обвиняемый во взяточничестве народный депутат на почти каждое четвертое заседание просто не приходит, а разумные сроки уголовного производства просто истекают?

Напомним

Ранее Сергей Кузьминых несколько раз подряд проигнорировал заседание Высшего антикоррупционного суда под предлогом командировки в Молдову с целью укрепления межпарламентского сотрудничества. Как объяснили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, на нардепа не возлагалась обязанность сдать загранпаспорта и сообщать стороне обвинения о выезде за границу.

Бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец в комментарии УНН отметил, что сторона обвинения должна просить суд изменить Кузьминых меру пресечения на содержание под стражей из-за невыполнения им процессуальных обязанностей.

Добавим

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом похожим на Кузьминых обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области. 

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. 

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "переховування" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых, которого напомним подозревают в получении более полумиллиона гривен взятки, избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Украина
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