Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп получила неблагоприятный результат допинг-теста на экзогенный тестостерон и андростендиол. В связи с этим спортсменку временно отстранили от соревнований. Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA), пишет УНН.

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Отмечается, что пробу у Конотоп отобрали 7 сентября 2026 года во время внесоревновательного допинг-контроля. Анализ выявил наличие экзогенного тестостерона и андростендиола.

Эти вещества относятся к классу анаболических андрогенных стероидов (S1.1) в Запрещённом списке Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они запрещены как во время соревнований, так и вне их.

Спортсменку уже уведомили о результатах анализа. Она имеет право потребовать проверки пробы B. Если её анализ подтвердит результат пробы A, дело будет рассматриваться как подтверждённое нарушение антидопинговых правил. Если спортсменка не потребует анализа пробы B, дело также будет рассматриваться как подтверждённое нарушение.

В то же время Камила Конотоп сможет предоставить объяснения относительно полученного результата.

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и статьёй 7.4.1 антидопинговых правил Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) в отношении спортсменки ввели обязательное временное отстранение. Она имеет право обжаловать это решение и потребовать его отмены.

Рассмотрение дела полностью осуществляет ITA, которому IWF делегировала свою антидопинговую программу. В агентстве сообщили, что в связи с продолжающимся рассмотрением дополнительных комментариев пока не будет.

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