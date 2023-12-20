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Навести порядок: почему партию Гройсмана в Винницкой области стоило оторвать от бюджетного пирога

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 08:20  •  65359 просмотра

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Председатель Винницкой областной военной администрации подписал бюджет региона, не вынося его на сессию. Жители Винницкой области в этом вопросе стали на сторону руководителя исполнительной власти области, а не политической силы Владимира Гройсмана.

"Украинская стратегия Гройсмана", которая имеет большинство в Винницком областном совете, получила серьезную пощечину от главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова, который воспользовался своим законным правом и подписал бюджет региона, не вынося его на сессию. 

Интересно, что каких-то волн возмущения от общественности по поводу того, что руководитель области, якобы, посягает на местное самоуправление, никто не увидел. Поэтому, можно предположить, что жители Винницкой области в этом вопросе стали на сторону руководителя исполнительной власти области, а не политической силы экс-премьер-министра Украины, сообщает УНН

Детали

"Украинская стратегия Гройсмана" (УСГ) по результатам последних местных выборов не только сформировала большинство в Винницком областном совете, но и поставила под контроль большинство территориальных общин региона. 

Однако, в последнее время вся деятельность представителей этой политической силы во власти свелась к участию в пиаре так называемого "гуманитарного штаба", который специально создавался под Гройсмана. А также принятии решений, которые возмущали общественность и причастности к коррупционным скандалам.

Многим непонятно, почему помощь общин области ВСУ, тем же облсоветом выдается как "выдающееся достижение" штаба Гройсмана.

Ответ, конечно, на поверхности, практически все руководство Винницкого совета представлено в этом штабе.

Речь, в первую очередь, о верном соратнике Гройсмана, первом заместителе председателя облсовета Владимире Кистионе, фамилия которого в 2019 году фигурировала в коррупционном скандале с отмыванием средств на ремонте коммунальных объектов.

Есть еще Игорь Ивасюк - скромный чиновник от образования, легальность состояния которого в свое время ставили под сомнение местные СМИ. 

Добавим к этому деятельность УСГ уже непосредственно в стенах Винницкого облсовета. Председатель совета Вячеслав Соколовый, фактически, единолично принимает решение об увольнении директора Центра инфекционных болезней за то, что тот от продажи конфискованного имущества рф приобрел для медучреждения современный томограф.

И практически параллельно большинство облсовета откажутся голосовать за бесплатную передачу земель для строительства жилья военным.

Как-то не совсем политически целесообразно выглядит доверять влияние на бюджетный процесс таким людям.

При этом, не стоит забывать, что в рамках реформы местного самоуправления местные общины получили широкие полномочия. Вот только как эти полномочия используют те общины, которые контролирует УСГ, то отдельная история.

В частности, в одной из сельских общин в Винницкой области депутаты не придумали ничего лучше чем потратить на ремонт дорог более половины годового бюджета. 

Для мирного времени дело, без сомнения нужное, но, когда страна почти два года тратит невероятные усилия, чтобы отразить российскую агрессию, выглядит откровенным расточительством.

В Бершаде представители партии Гройсмана докричались до того, что под угрозой оказалось начало отопительного сезона. И сессию городского совета, чтобы разблокировать этот процесс, пришлось лично созывать главе областной военной администрации.

Даже при таком минимальном наборе примеров принятия странных решений и откровенной бесхозяйственности советов совершенно не удивляешься, почему Винницкая область, которая еще недавно считалась одним из самых комфортных регионов Украины теперь отстает по многим показателям. Согласно рейтингу регионов Украины по Индексу местного благополучия Винницкая область пропустила перед собой соседние Хмельницкую, Черновицкую, Одесскую Киевскую, Черкасскую и многие другие области, и, фактически, скатилась почти в конец списка. области и не только.

Право единолично утверждать бюджет в условиях военного положения главам ОГА предоставляет постановление Кабмина № 252 от 11 марта 2022 г. Воспользоваться им глава ОВА может в зависимости от ситуации в регионе, близости к зоне боевых действий, возможности конструктивного диалога с депутатским корпусом по бюджетным вопросам.

Очевидно, что в нынешних условиях никакого намека на конструктив со стороны большинства в Винницком областном совете не было. А рассмотрение бюджета на сессии рисковал превратиться в площадку для политического пиара партии Гройсмана, и попытку удовлетворить как можно больше своих бюджетных аппетитов.

Поэтому, нет ничего удивительного в том, что председатель Винницкой ОВА воспользовался своим правом и единолично подписал бюджет. И еще больше нет ничего удивительного в том, что общественность области спокойно отнеслась к этому факту и восприняла его как должное.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Политика
Навести лад: чому партію Гройсмана на Вінниччині варто було відірвати від бюджетного пирога
Putting things in order: why Hroisman's party in Vinnytsia region should have been cut off from the budget pie
Новости по теме

Навести порядок: почему партию Гройсмана в Винницкой области стоило оторвать от бюджетного пирога

Председатель Винницкой областной военной администрации подписал бюджет региона, не вынося его на сессию. Жители Винницкой области в этом вопросе стали на сторону руководителя исполнительной власти области, а не политической силы Владимира Гройсмана.

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