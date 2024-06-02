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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Это последняя обычная война на земном шаре – Резников

Это последняя обычная война на земном шаре – Резников

Киев  •  УНН

2 июня 2024, 08:59  •  10149 просмотра

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На поле боя в Украине одновременно используются танки советских времен, устаревшие артиллерийские системы и современные технологии НАТО, включая системы радиоэлектронной борьбы и беспилотные роботизированные комплексы, отметил экс-руководитель Минобороны Украины Алексей Резников.

На поле боя одновременно используются советские танки, устаревшие артиллерийские системы, а также современные технологии НАТО и развитые системы радиоэлектронной борьбы, включая беспилотные роботизированные системы.

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post, пишет УНН.

Эта война на земном шаре, я бы сказал, Это последняя обычная война на земном шаре, потому что у нас есть одновременно варианты использования танков советских времен, устаревших артиллерийских систем советских времен и современных систем стандарта НАТО, плюс радиоэлектронной борьбы, такие как беспилотные роботизированные системы

- говорит Резников.

Бывший министр обороны подчеркнул, что благодаря использованию морских дронов и украинских ракет "Нептун", а также противокорабельных ракет "Гарпун" от наших партнеров Украина вытеснила российский флот из Черного моря, что позволило открыть зерновой коридор и доставить украинское зерно и подсолнечное масло.

"Поэтому каждые три месяца на поле боя что-то меняется. Это настоящая конкуренция между технологиями, между ресурсами, и эта война решит, кто будет быстрее, быстрее с технологиями, с передовым подходом" - добавил он.

Напомним

В течение мая этого года Силы обороны уничтожили рекордное количество российских артиллерийских систем за все время полномасштабного вторжения. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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