Это последняя обычная война на земном шаре – Резников

На поле боя одновременно используются советские танки, устаревшие артиллерийские системы, а также современные технологии НАТО и развитые системы радиоэлектронной борьбы, включая беспилотные роботизированные системы.

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post, пишет УНН.

Эта война на земном шаре, я бы сказал, Это последняя обычная война на земном шаре, потому что у нас есть одновременно варианты использования танков советских времен, устаревших артиллерийских систем советских времен и современных систем стандарта НАТО, плюс радиоэлектронной борьбы, такие как беспилотные роботизированные системы - говорит Резников.

Бывший министр обороны подчеркнул, что благодаря использованию морских дронов и украинских ракет "Нептун", а также противокорабельных ракет "Гарпун" от наших партнеров Украина вытеснила российский флот из Черного моря, что позволило открыть зерновой коридор и доставить украинское зерно и подсолнечное масло.

"Поэтому каждые три месяца на поле боя что-то меняется. Это настоящая конкуренция между технологиями, между ресурсами, и эта война решит, кто будет быстрее, быстрее с технологиями, с передовым подходом" - добавил он.

Напомним

В течение мая этого года Силы обороны уничтожили рекордное количество российских артиллерийских систем за все время полномасштабного вторжения.