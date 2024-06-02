Це остання звичайна війна на земній кулі – Резніков

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Київ • УНН

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На полі бою в Україні одночасно використовуються танки радянських часів, застарілі артилерійські системи і сучасні технології НАТО, включаючи системи радіоелектронної боротьби і безпілотні роботизовані комплекси, зазначив екскерівник Міноборони України Олексій Резніков.

На полі бою одночасно використовуються радянські танки, застарілі артилерійські системи, а також сучасні технології НАТО та розвинені системи радіоелектронної боротьби, включаючи безпілотні роботизовані системи.

Про це заявив Колишній Міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю The Washington Post, пише УНН.

Ця війна на земній кулі, я б сказав, це остання звичайна війна на земній кулі, тому що у нас є одночасно варіанти використання танків радянських часів, застарілих артилерійських систем радянських часів і сучасних систем стандарту НАТО, плюс радіоелектронної боротьби, як-от безпілотні роботизовані системи

- каже Резніков.

Колишній міністр оборони наголосив, що завдяки використанню морських дронів та українських ракет "Нептун", а також протикорабельних ракет "Гарпун" від наших партнерів Україна витіснила російський флот з Чорного моря, що дозволило відкрити зерновий коридор і доставити українське зерно та соняшникову олію.

"Тому кожні три місяці на полі бою щось змінюється. Це справжня конкуренція між технологіями, між ресурсами, і ця війна вирішить, хто буде швидшим, швидшим з технологіями, з передовим підходом" - додав він.

Нагадаємо

Протягом травня цього року Сили оборони знищили рекордну кількість російських артилерійських систем за весь час повномасштабного вторгнення. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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