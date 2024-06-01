Новий рекорд: у травні ЗСУ знищили 1 160 російських артсистем
Київ • УНН
У травні 2023 року українські військові досягли рекорду, знищивши 1160 російських артилерійських систем, що стало найбільшою втратою артилерії для рф за два роки війни.
Протягом травня цього року Сили оборони знищили рекордну кількість російських артилерійських систем за весь час повномасштабного вторгнення. Про це заявили у Міноборони України, передає УНН.
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Згідно з офіційними підрахунками, за минулий місяць українським військовим вдалося знищити 1 160 артсистем.
Це ще один рекорд. У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт
Сухопутні війська показали, як Сили оборони знищили 10 одиниць ворожої техніки13.05.24, 14:00 • 36419 переглядiв
Нагадаємо
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останній день травня Сили оборони знищили 44 російські артилерійські системи.