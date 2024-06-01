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Новый рекорд: в мае ВСУ уничтожили 1 160 российских артсистем
В мае 2023 года украинские военные достигли рекорда, уничтожив 1160 российских артиллерийских систем, что стало самой большой потерей артиллерии для рф за два года войны.
На юге Германии произошло масштабное наводнение: несколько районов эвакуировали
В нескольких районах Баварии объявлена чрезвычайная ситуация из-за высокого уровня воды в реках. В нескольких населенных пунктах началась эвакуация, свои дома оставили по меньшей мере 150 человек.
США могут ввести санкции против китайских банков, поддерживающих рф
По словам заместителя госсекретаря США Карта Кэмпбелла, США рассматривают возможность введения санкций в отношении китайских фирм и финансовых институтов, которые систематически поддерживают Россию в войне против Украины.
Зеленский впервые встретился с президентом Тимора-Лешти и обсудил саммит мира
Во время рабочего визита в Сингапур президент Украины Владимир Зеленский впервые в двусторонних отношениях встретился с президентом Тимора-Лешти Жозе Мануэлем Рамуш-Ортой, поблагодарив его за поддержку территориальной целостности Украины и подтверждение участия в саммите мира.
Мобилизация в Украине: на сайте Кабмина зарегистрировали петицию о бронировании для работников ГСЧС
На сайте Кабинета Министров Украины уже появилась петиция с призывом вернуть "бронь" для всех чрезвычайников. Автор документа говорит, что сегодня "бронь с части бойцов снята".
Зеленский в Сингапуре обсудил ситуацию на фронте с делегацией Палаты представителей США
Во время своего визита в Сингапур президент Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей США, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь, укрепление противовоздушной обороны Украины и усиление санкционного давления на Россию.
В воскресенье отключение света возможно днем и ночью - "Укрэнерго"
2 июня "Укрэнерго" ввело ограничения на потребление электроэнергии для домохозяйств и промышленных предприятий по всей Украине в связи с недавними ракетными ударами России по украинской энергетической инфраструктуре, с возможным ежечасным отключением электроэнергии в случае превышения установленных лимитов.
На фоне усиленной мобилизации в Украине начинает ощущаться дефицит рабочей силы – Bloomberg
Мобилизация стала одной из причин острой нехватки рабочих рук на предприятиях по всей Украине, что привело к снижению производительности труда и объема экономической деятельности.
К 15-летию видеоигры: Netflix анонсировал мультсериал по мотивам Minecraft
Netflix анонсировал новый мультсериал, основанный на популярной видеоигре Minecraft, с оригинальной историей и новыми персонажами.
Волошин прокомментировал ситуацию на Золочевском направлении
По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", ситуация на Золочевском направлении пока спокойная.