Новый рекорд: в мае ВСУ уничтожили 1 160 российских артсистем

В течение мая этого года Силы обороны уничтожили рекордное количество российских артиллерийских систем за все время полномасштабного вторжения. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Согласно официальным подсчетам, за прошлый месяц украинским военным удалось уничтожить 1 160 артсистем.

Это еще один рекорд. В мае было уничтожено 1160 российских артиллерийских систем. это самые большие потери артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом - говорится в сообщении Минобороны.

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Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последний день мая силы обороны уничтожили 44 российские артиллерийские системы.