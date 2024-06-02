Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

Украинская армия произвела впечатление 20 районов сосредоточения ВС рф.

Зато противник интенсивно атаковал: захватчики выпустили 62 ракеты, а также 48 Кабов.

Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

детали

Оперативная информация по состоянию на день 02.06.2024 относительно российского вторжения.

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

Враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах семь ракетных ударов с применением 62 ракет;

43 авиаудара с применением 48 Кабов;

более четырех тысяч обстрелов из различных видов вооружения,

За минувшие сутки украинские воздушные силы и ракетные войска и артиллерия раз в 20 районов сосредоточения личного состава и три артиллерийские системы противника.

Общие потери противника за минувшие сутки составили 1080 человек.

Кроме того, враг потерял 25 танков, 33 боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, одну РСЗО, шесть средств ПВО, 82 БПЛА ОТР, 38 ракет, 86 автомобилей и 14 единиц специальной техники.

Ситуация по направлениям фронта:

На Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Старицы. Ситуация контролируемая. по уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 115 человек, из них 34 – безвозвратно. Силами обороны уничтожены танк, артиллерийская система, два средства по, шесть БпЛА, 14 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражен склад боеприпасов и восемь укрытий личного состава.

На Луганском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.



На Северском направлении за сегодня произошло пять боевых столкновений в районах Раздоловки и выемки: три атаки врага отбиты, еще два боя продолжаются.



На Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Калиновки и Клещиевки. Два из них завершилось, одно – продолжается в районе Калиновки. Противник успеха нет.



На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, еще три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.



На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено. по уточненной информации, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено пять танков, пять БМП, один БпЛА, автомобиль и два склада боеприпасов. Повреждены четыре танка и две боевые бронированные машины.



На Времовском направлении не имела успеха попытка противника штурмовать наши позиции вблизи Старомайорского.



Также безуспешной была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.



На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с плацдарма в районе рынок две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.



Напомним

По данным 31 мая произошло 127 боевых столкновений на разных участках фронта. Силы обороны в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага, одно средство ПВО и две артиллерийские системы противника.