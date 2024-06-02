ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

Киев  •  УНН

2 июня 2024, 10:01  •  838 просмотра

Read in English

За минувшие сутки украинская армия вступила в 98 боевых столкновений, отразив многочисленные атаки противника. ВСУ нанесли значительные потери российским войскам.

Украинская армия произвела впечатление 20 районов сосредоточения ВС рф.

Зато противник интенсивно атаковал: захватчики выпустили 62 ракеты, а также 48 Кабов.

Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

детали

Оперативная информация по состоянию на день 02.06.2024 относительно российского вторжения.

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

Враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах семь ракетных ударов с применением 62 ракет;

 43 авиаудара с применением 48 Кабов;

более четырех тысяч обстрелов из различных видов вооружения,

За минувшие сутки украинские воздушные силы и ракетные войска и артиллерия раз в 20 районов сосредоточения личного состава и три артиллерийские системы противника.

Общие потери противника за минувшие сутки составили 1080 человек.

Кроме того, враг потерял 25 танков, 33 боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, одну РСЗО, шесть средств ПВО, 82 БПЛА ОТР, 38 ракет, 86 автомобилей и 14 единиц специальной техники.

Ситуация по направлениям фронта:

  • На Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Старицы. Ситуация контролируемая. по уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 115 человек, из них 34 – безвозвратно. Силами обороны уничтожены танк, артиллерийская система, два средства по, шесть БпЛА, 14 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражен склад боеприпасов и восемь укрытий личного состава.
  • На Луганском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.
  • На Северском направлении за сегодня произошло пять боевых столкновений в районах Раздоловки и выемки: три атаки врага отбиты, еще два боя продолжаются.
  • На Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Калиновки и Клещиевки. Два из них завершилось, одно – продолжается в районе Калиновки. Противник успеха нет.
  • На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, еще три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.
  • На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено. по уточненной информации, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено пять танков, пять БМП, один БпЛА, автомобиль и два склада боеприпасов. Повреждены четыре танка и две боевые бронированные машины.
  • На Времовском направлении не имела успеха попытка противника штурмовать наши позиции вблизи Старомайорского.
  • Также безуспешной была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.
  • На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с плацдарма в районе рынок две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

Напомним

По данным 31 мая произошло 127 боевых столкновений на разных участках фронта. Силы обороны в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага, одно средство ПВО и две артиллерийские системы противника.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
kramatorskКраматорск
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kharkivХарьков
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  147008 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  141741 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  146067 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  142667 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  142053 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132858 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  253967 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112942 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  235095 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92936 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

  •  838 просмотра
Зеленский о результате в Сингапуре: если на саммите мира будут представители азиатского региона - мой визит был результативным

Зеленский о результате в Сингапуре: если на саммите мира будут представители азиатского региона - мой визит был результативным

  •  4168 просмотра
Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции

Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции

  •  4557 просмотра
Это последняя обычная война на земном шаре – Резников

Это последняя обычная война на земном шаре – Резников

  •  9388 просмотра
Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье

Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье

  •  10783 просмотра
В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg

В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg

  •  12169 просмотра
Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами

Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами

  •  12786 просмотра
После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира - Зеленский

После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира - Зеленский

  •  11891 просмотра
Yasno: сегодня будут экстренные отключения света по всей стране

Yasno: сегодня будут экстренные отключения света по всей стране

  •  13845 просмотра
Северная Корея снова запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Юга

Северная Корея снова запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Юга

  •  13427 просмотра

Популярные

Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

  •  37331 просмотра
День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

  •  46512 просмотра
Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог

Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог

  •  30185 просмотра
На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

  •  25246 просмотра
Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

  •  97421 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  202189 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  253967 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  237536 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  235095 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  236377 просмотра

Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

За минувшие сутки украинская армия вступила в 98 боевых столкновений, отразив многочисленные атаки противника. ВСУ нанесли значительные потери российским войскам.

Война •   •  838 просмотра
Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

Зеленский о результате в Сингапуре: если на саммите мира будут представители азиатского региона - мой визит был результативным

Зеленский заявил, что его визит в Сингапур будет продуктивным, если представители Азиатского региона примут участие в Мирном саммите.

политика •   •  4168 просмотра
Зеленский о результате в Сингапуре: если на саммите мира будут представители азиатского региона - мой визит был результативным

Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции

Украинская рапиристка Дарья Миронюк завоевала золотую медаль в личном зачете на молодежном чемпионате Европы по фехтованию в турецкой Анталии.

спорт •   •  4557 просмотра
Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции

Это последняя обычная война на земном шаре – Резников

На поле боя в Украине одновременно используются танки советских времен, устаревшие артиллерийские системы и современные технологии НАТО, включая системы радиоэлектронной борьбы и беспилотные роботизированные комплексы, отметил экс-руководитель Минобороны Украины Алексей Резников.

Война •   •  9388 просмотра
Это последняя обычная война на земном шаре – Резников

Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье

Из-за нападения россии на объекты электросетевого комплекса Украины, 2 июня в большинстве регионов Украины были проведены аварийные отключения электроэнергии. Это необходимо для устранения сложной ситуации в энергосистеме.

Общество •   •  10783 просмотра
Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье

В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg

G7 и ЕС рассматривают меры по ограничению деятельности банков третьих стран, которые используют альтернативные системы обмена финансовыми сообщениями, такие как SWIFT, чтобы помочь России обойти международные санкции.

Экономика •   •  12169 просмотра
В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg

Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что тремя приоритетами для Украины в обеспечении обороны является укрепление систем противовоздушной обороны, артиллерии и необходимых боеприпасов, а также поставка средств радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и артиллерии.

Война •   •  12786 просмотра
Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами

После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира - Зеленский

Зеленский надеется, что после мирного саммита результат, аналогичный "зерновой инициативе", может открыть путь для реализации пунктов формулы мира. Но, при условии, что мировое большинство согласится с совместными соглашениями и шагами.

политика •   •  11891 просмотра
После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира - Зеленский

Yasno: сегодня будут экстренные отключения света по всей стране

Аварийные отключения электроэнергии произойдут сегодня по всей стране без соблюдения каких-либо графиков, сообщил глава энергетической компании "Ясно".

Общество •   •  13845 просмотра
Yasno: сегодня будут экстренные отключения света по всей стране

Северная Корея снова запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Юга

Северная Корея запустила сотни наполненных мусором воздушных шаров через границу с Южной Кореей в отместку за то, что активисты разбрасывали антисеверокорейские листовки.

Новости Мира •   •  13427 просмотра
Северная Корея снова запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Юга