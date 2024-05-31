Сили оборони за добу уразили 21 район зосередження особового складу ворога і одну ППО - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу Сили оборони України завдали ударів по 21 місцю зосередження живої сили противника, одній системі ППО та двом артилерійським системам противника.
За минулу добу відбулося 127 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Сили оборони уразили 21 район зосередження особового складу ворога, один засіб ППО та дві артилерійські системи противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведені за 10:30 31 травня, передає УНН.
Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 22 ракет, 64 авіаудари із застосуванням 97 КАБів, здійснили понад три тисячі обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 123 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню
За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 21 район зосередження особового складу, один засіб ППО та дві артилерійські системи противника.
Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1390 осіб. Також ворог втратив 18 танків, 22 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 56 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.
Генштаб ЗСУ: завдано влучних ударів по терміналах у краснодарському краї31.05.24, 09:41 • 26789 переглядiв