Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб

За минувшие сутки произошло 127 боевых столкновений на разных участках фронта. Силы обороны в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага, одно средство ПВО и две артиллерийские системы противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке за 10:30 31 мая, передает УНН.

За прошедшие сутки произошло 127 боевых столкновений. Всего российские оккупанты нанесли по позициям наших войск и населенных пунктах три ракетных удара с применением 22 ракет, 64 авиаудара с применением 97 Кабов, совершили более трех тысяч обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 123-с применением реактивных систем залпового огня - говорится в сообщении Генштаба.

За прошедшие сутки воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 21 район сосредоточения личного состава, одно средство ПВО и две артиллерийские системы противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили около 1390 человек. Также враг потерял 18 танков, 22 боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 55 БПЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 56 автомобилей и 11 единиц специальной техники.

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