Генштаб повідомляє про майже 100 бойових зіткнень минулої доби: ворог застосовував ракети та удари КАБами
Київ • УНН
За минулу добу українська армія вступила в 98 бойових зіткнень, відбивши численні атаки противника. ЗСУ завдали значних втрат російським військам.
Українська армія здійснила враження 20 районів зосередження зс рф.
Натомість противник інтенсивно атакував: загарбники випустили 62 ракети, а також 48 КАБів.
Про це передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Оперативна інформація станом на день 02.06.2024 щодо російського вторгнення.
Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.
Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 62 ракет;
43 авіаудари із застосуванням 48 КАБів;
понад чотири тисячі обстрілів з різних видів озброєння,
За минулу добу українські повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та три артилерійські системи противника.
Загальні втрати противника за минулу добу склали 1080 осіб.
Крім того, ворог втратив 25 танків, 33 бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, одну РСЗВ, шість засобів ППО, 82 БпЛА ОТР, 38 ракет, 86 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки.
Ситуація по напрямках фронту:
- На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 115 осіб, з них 34 – безповоротно. Силами оборони знищено танк, артилерійську систему, два засоби ППО, шість БпЛА, 14 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено склад боєприпасів та вісім укриттів особового складу.
- На Лиманському напрямку в районі Тернів атака противника успіху не мала.
- На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Роздолівки та Виїмки: три атаки ворога відбито, іще два бої тривають.
- На Краматорському напрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщиївки. Два з них завершилось, одне – триває в районі Калинівки. Противник успіху не має.
- На Покровському напрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, іще три - тривають. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.
- На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. За уточненою інформацією, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 200 окупантів вбитими та пораненими, знищено п’ять танків, п’ять БМП, один БпЛА, автомобіль та два склади боєприпасів. Пошкоджено чотири танки та дві бойові броньовані машини.
- На Времівському напрямку не мала успіху спроба противника штурмувати наші позиції поблизу Старомайорського.
- Також безуспішною була спроба російських окупантів просунутись на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки.
- На Придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Дві атаки російських загарбників зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.
Нагадаємо
За даними 31 травня відбулося 127 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Сили оборони уразили 21 район зосередження особового складу ворога, один засіб ППО та дві артилерійські системи противника.