Аварийные отключения электроэнергии отменены-Укрэнерго

Аварийные отключения больше не применяются, однако с 18: 00 до 24: 00 во всех областях Украины будут установлены ограничения на потребление электроэнергии. Пишет УНН с ссылкой на Укрэнерго.

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В вечернее время, с 18: 00 до 24: 00, во всех областях Украины будут действовать ограничения на потребление электричества. В случае превышения этих лимитов, облэнерго может вводить графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. В то же время, поставки электроэнергии к объектам критической инфраструктуры, важным для жизнеобеспечения населения, останется без ограничений.

Напомним

Вчера уже вырос тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, а также произойдут определенные изменения в оформлении субсидий для определенных категорий населения.