Аварійні відключення електроенергії скасовано – Укренерго
Київ • УНН
"Укренерго" скасувало аварійні відключення електроенергії, але обмеження на споживання електроенергії будуть введені з 18:00 до опівночі у всіх регіонах України.
Аварійні відключення більше не застосовуються, однак з 18:00 до 24:00 у всіх областях України будуть встановлені обмеження на споживання електроенергії. Пише УНН з посиланням на Укренерго.
Деталі
У вечірній час, з 18:00 до 24:00, у всіх областях України будуть діяти обмеження на споживання електрики. У разі перевищення цих лімітів, обленерго може запроваджувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Водночас, постачання електроенергії до обʼєктів критичної інфраструктури, важливих для життєзабезпечення населення, залишиться без обмежень.
Нагадаємо
Вчора вже зріс тариф на електроенергію для побутових споживачів, а також відбудуться певні зміни в оформленні субсидій для певних категорій населення.