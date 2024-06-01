Зростання тарифу на електроенергію, зміни в оформленні субсидій для деяких категорій населення. Які ще нововведення очікують українців з 1 червня
Київ • УНН
З першого червня в Україні зросте тариф на електроенергію для побутових споживачів, відбудуться певні зміни в оформленні субсидій для певних категорій населення.
З першого червня в Україні зросте тариф на електроенергію для побутових споживачів, відбудуться певні зміни в оформленні субсидій для певних категорій населення, пише УНН.
В останній день травня Кабмін прийняв рішення про підвищення тарифу на електроенергію для побутивих споживачів до 4,32 грн за кВт*год.
Водночас протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт*год електроенергії на місяць).
При цьому, "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.
З червня 2024 року Кабмін вирішив відновити загальний порядок призначення та виплати житлових субсидій і пільг для тих людей, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій.
Таким людям необхідно до 1 липня звернутися за продовженням виплат житлових субсидій або пільг. Йдеться про тих людей, які одночасно відповідають чотирьом критеріям:
– Якщо людина є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;
– Водночас була отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії РФ 24 лютого 2022 року;
– Проживала (чи проживає) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;
– Якщо з початку повномасштабного вторгнення така людина не зверталася до органів соцзахисту чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги (нині це потрібно зробити до 1 липня 2024 року).
У червні 2024 року внутрішньо переміщені особи зможуть оформити субсидію на оренду житла. Її розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або місті країни. Крім того, розмір субсидії залежатиме:
– від кількості осіб у складі домогосподарства, яке орендує житло;
– від доходів домогосподарства та його спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно (чим нижчими будуть доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія).