Зростання тарифу на електроенергію, зміни в оформленні субсидій для деяких категорій населення. Які ще нововведення очікують українців з 1 червня

З першого червня в Україні зросте тариф на електроенергію для побутових споживачів, відбудуться певні зміни в оформленні субсидій для певних категорій населення, пише УНН.

В останній день травня Кабмін прийняв рішення про підвищення тарифу на електроенергію для побутивих споживачів до 4,32 грн за кВт*год.

Водночас протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт*год електроенергії на місяць).

При цьому, "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

З червня 2024 року Кабмін вирішив відновити загальний порядок призначення та виплати житлових субсидій і пільг для тих людей, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій.

Таким людям необхідно до 1 липня звернутися за продовженням виплат житлових субсидій або пільг. Йдеться про тих людей, які одночасно відповідають чотирьом критеріям:

– Якщо людина є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

– Водночас була отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії РФ 24 лютого 2022 року;

– Проживала (чи проживає) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

– Якщо з початку повномасштабного вторгнення така людина не зверталася до органів соцзахисту чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги (нині це потрібно зробити до 1 липня 2024 року).

У червні 2024 року внутрішньо переміщені особи зможуть оформити субсидію на оренду житла. Її розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або місті країни. Крім того, розмір субсидії залежатиме:

– від кількості осіб у складі домогосподарства, яке орендує житло;

– від доходів домогосподарства та його спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно (чим нижчими будуть доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія).