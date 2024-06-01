Рост тарифа на электроэнергию, изменения в оформлении субсидий для некоторых категорий населения. Какие еще нововведения ожидают украинцев с 1 июня
Киев • УНН
С первого июня в Украине вырастет тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, произойдут определенные изменения в оформлении субсидий для определенных категорий населения.
С первого июня в Украине вырастет тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, произойдут определенные изменения в оформлении субсидий для определенных категорий населения, пишет УНН.
В последний день мая Кабмин принял решение о повышении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 4,32 грн за кВт*ч.
В то же время в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт ч (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц).
При этом," ночной тариф " (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.
С июня 2024 года Кабмин решил восстановить общий порядок назначения и выплаты жилищных субсидий и льгот для тех людей, которые в 2022 году проживали на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий.
Таким людям необходимо до 1 июля обратиться за продлением выплат жилищных субсидий или льгот. Речь идет о тех людях, которые одновременно отвечают четырем критериям:
- Если человек является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы;
- Одновременно была получателем субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии РФ 24 февраля 2022 года;
- Проживала (или проживает) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;
- Если с начала полномасштабного вторжения такой человек не обращался в органы соцзащиты или Пенсионного фонда Украины за переназначением субсидии или льготы (сейчас это нужно сделать до 1 июля 2024 года).
В июне 2024 года внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию на аренду жилья. Ее размер будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или городе страны. Кроме того, размер субсидии будет зависеть:
- от количества человек в составе домохозяйства, которое арендует жилье;
- от доходов домохозяйства и его способности оплачивать счета за аренду самостоятельно (чем ниже будут доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия).
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