Зеленский встретился с руководителями инвестиционных компаний Сингапура: обсудили развитие украинско-сингапурских торговых отношений

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита "Диалог Шангри-Ла" встретился с руководителями ведущих сингапурских инвестиционных компаний, подчеркнул адаптацию и развитие экономики в условиях войны и пригласил инвесторов на конференцию в Берлине для обсуждения международной поддержки и модернизации экономики. Об этом сообщили в офисе Президента, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с топ-менеджерами суверенного фонда Сингапура GIC, инвестфонда Temasek Holdings, компании Wilmar International, Федерации бизнеса Сингапура, инвестиционной компании Blackstone Singapore, телекоммуникационного оператора SingTel, компании Universal Success Enterprises, строительной компании Meinhardt Group.

Зеленский отметил, что несмотря на вызовы войны, украинская экономика продолжает адаптироваться и развиваться. Он выразил благодарность сингапурским бизнесменам за их работу в Украине в это сложное время и за сохранение рабочих мест.

Он также выразил уверенность в большом потенциале и развитии украинско-сингапурских торговых отношений, особенно в сферах технологий и инноваций.

Президент подчеркнул готовность Украины создавать дополнительные стимулы для инвесторов и пригласил сингапурских инвесторов на совместную с ЕС конференцию в Берлине, где будут обсуждаться планы восстановления, реформирования и модернизации украинской экономики, а также мобилизация международной финансовой поддержки и создание благоприятных условий для инвестирования.

Напомним

Во время выступления на форуме безопасности в Сингапуре, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что о результате его поездки можно говорить только после саммита мира, если представители азиатского региона там будут, тогда он будет успешным.