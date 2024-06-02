Зеленський зустрівся з керівниками інвестиційних компаній Сінгапуру: обговорили розвиток українсько-сінгапурських торговельних відносин
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з керівниками Сінгапурських інвестиційних компаній під час саміту "Діалог Шангрі-Ла", обговорив розвиток українсько-сінгапурських торговельних відносин, запросив інвесторів на конференцію в Берліні з модернізації економіки України та висловив вдячність за їхню роботу в Україні під час війни.
Президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з керівниками провідних сінгапурських інвестиційних компаній, підкреслив адаптацію та розвиток економіки в умовах війни та запросив інвесторів на конференцію у Берліні для обговорення міжнародної підтримки та модернізації економіки. Про це повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з топменеджерами суверенного фонду Сінгапуру GIC, інвестфонду Temasek Holdings, компанії Wilmar International, Федерації бізнесу Сінгапуру, інвестиційної компанії Blackstone Singapore, телекомунікаційного оператора SingTel, компанії Universal Success Enterprises, будівельної компанії Meinhardt Group.
Зеленський зазначив, що попри виклики війни, українська економіка продовжує адаптуватися і розвиватися. Він висловив вдячність сінгапурським бізнесменам за їхню роботу в Україні в цей складний час і за збереження робочих місць.
Він також висловив впевненість у великому потенціалі розвитку українсько-сінгапурських торговельних відносин, особливо у сферах технологій та інновацій.
Президент підкреслив готовність України створювати додаткові стимули для інвесторів і запросив сінгапурських інвесторів на спільну з ЄС конференцію у Берліні, де будуть обговорюватися плани відновлення, реформування та модернізації української економіки, а також мобілізація міжнародної фінансової підтримки і створення сприятливих умов для інвестування.
Нагадаємо
Під час виступу на безпековому форумі в Сінгапурі, Президент України Володимир Зеленський сказав, що про результат його поїздки можна говорити лише після Саміту миру, якщо представники азійського регіону там будуть, тоді він буде успішним.