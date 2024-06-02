Зеленський про результат у Сінгапурі: якщо на Саміті миру будуть представники азійського регіону - мій візит був результативним
Київ • УНН
Зеленський заявив, що його візит до Сінгапуру буде продуктивним, якщо представники Азіатського регіону візьмуть участь у Мирному саміті.
Під час виступу на безпековому форумі в Сінгапурі, Президент України Володимир Зеленський сказав, що про результат його поїздки можна говорити лише після Саміту миру, якщо представники азійського регіону там будуть, тоді він буде успішним, пише УНН.
Передусім всі мої поїздки, всі мої зустрічі направлені на закінчення війни. І поки ми її не закінчили, поки мир не прийшов у нашу державу - ніхто з нас не досягнув поставленої мети
Він стверджує, що кожен наш крок повинен сприяти завершенню війни, зокрема через зміцнення України у сферах протиповітряної оборони, економіки, політики та дипломатії.
Тому, ми подивимось на результат, присутності на Саміті Миру представників азійського регіону. Якщо вони будуть, а я в це вірю, тоді ми будемо знати, що мій візит був результативним
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Зеленський сподівається, що після мирного саміту результат, аналогічний "зерновій ініціативі", може відкрити шлях для реалізації пунктів формули миру. Але, за умови, що світова більшість погодиться зі спільними угодами і кроками.