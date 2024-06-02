Зеленский о результате в Сингапуре: если на саммите мира будут представители азиатского региона - мой визит был результативным
Киев • УНН
Зеленский заявил, что его визит в Сингапур будет продуктивным, если представители Азиатского региона примут участие в Мирном саммите.
Во время выступления на форуме безопасности в Сингапуре, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что о результате его поездки можно говорить только после саммита мира, если представители азиатского региона там будут, тогда он будет успешным, пишет УНН.
Прежде всего все мои поездки, все мои встречи направлены на окончание войны. И пока мы ее не закончили, пока мы не пришел в наше государство - никто из нас не достиг поставленной цели
Он утверждает, что каждый наш шаг должен способствовать завершению войны, в частности через укрепление Украины в сферах противовоздушной обороны, экономики, политики и дипломатии.
Поэтому, мы посмотрим на результат, присутствия на саммите мира представителей азиатского региона. Если они будут, а я в это верю, тогда мы будем знать, что мой визит был результативным
Напомним
Зеленский надеется, что после мирного саммита результат, аналогичный "зерновой инициативе", может открыть путь для реализации пунктов формулы мира. Но, при условии, что мировое большинство согласится с совместными соглашениями и шагами.
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