"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Дело детективов НАБУ против уже экс-министра аграрной политики Николая Сольского без преувеличений открыло "ящик Пандоры". И вопрос уже не столько в самом экс-министре, который восемь лет назад был адвокатом и, как говорит, помог воинам АТО приватизировать землю в Сумской области, на которую сейчас претендует Национальная академия аграрных наук (НААН), а в том, что это дело обнажило огромную "черную дыру", в которую сами "аграрные ученые" сливали государственные земли. И теперь, когда государство решило открыть рынок земли, и отдать земельные участки в частные руки - оказалось, что не все так хорошо, как это отмечалось в статистике. Более того, громкие обвинения НАБУ и САП привели к срыву переговоров с Польшей по разблокированию границ для украинских фермеров. Поляки в одностороннем порядке прекратили коммуникацию, воспользовавшись якобы коррупционным делом против чиновников Украины.

Конкретно по делу экс-министра Сольского, то там НАБУ решило выступить в защиту чиновников НААН и фактически против участников АТО. Но аргументов у детективов не так много из-за имеющихся решений судов, установивших отсутствие прав на землю у НААН в лице их госпредприятий "Искры" и "Надежды". Этим суды фактически подтвердили, что на момент приватизации земельных участков они были свободны и самозахвачены "аграрными учеными". Последние в свою очередь утверждают, что землю пытались оформить, но не получилось, документы были, но их кто-то уничтожил, земли их, но как доказать - не знают, поэтому и обратились в НАБУ.

С запросом о деталях дела УНН обратился к Виктору Кабанцу, который с 2012 года возглавляет Институт сельского хозяйства, которому были подчинены упомянутые госпредприятия аграрных ученых.

- Когда "Искра" и "Надежда" вошли в ваш Институт, кому они подчинялись раньше? И были ли у них имеющиеся документы на земельные участки?

- Исследовательские хозяйства "Искра" и "Надежда", которые расположены в Роменском районе (Сумской области - ред.), в сеть Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН вошли с 2014 года. Если я правильно помню с начала года - с января. До этого они были подчинены направлению НААН.

По состоянию на 2014 год они были отдельными субъектами хозяйственной деятельности и во время вхождения в сеть нашего Института таковыми и оставались.

В сеть нашего Института они вошли функционально для помощи проведения научных исследований, семеноводческой работы, племенного дела в животноводстве – скажем для кураторства в научной, практической сфере. НААН дает нам в пользование материальные ресурсы, то есть помещения, технические средства разные, и земельные участки, которые мы оформляем.

Примечание редактора: стоит отметить, что земельное законодательство не предусматривает, что НААН может передавать организациям, находящимся в ее ведении, земельные участки государственной формы собственности ни в постоянное пользование, ни в аренду.

В то время (по состоянию на начало 2014 года – ред.) у них шли процессы оформления земельных участков, которые за ними закреплены.

Я немного буду округлять: у "Искры"к тому времени было 2 тыс 630 га, если не ошибаюсь, а у "Надежды" было 3 тыс 260 га, плюс минус могу немножко ошибиться. Это общая площадь, это пахотная земля. И мы с ними уже в дальнейшем вместе занимались оформлением земли.

- Чем подтверждалось их право пользования землей?

- Скажем так, с ранних времен. Подтверждалось оно (право на пользование – ред.) соответствующей отчетностью, справками из президиума НААН, во-первых.

Во-вторых - для разработки нормативно-технической и земельной документации, они еще в 2012-2013 годах брали справки из районных управлений и агропромышленного комплекса, и земельных ресурсов.

И в-третьих, каждый год, в начале года для того, чтобы уплачивать земельный налог, каждое предприятие, в том числе и государственное, обязано брать справку - на то время Земельных ресурсов, сейчас Госгеокадастра – по закреплению и владению определенными земельными участками.

Примечание редакции: в Украине нередки случаи, когда несколько субъектов хозяйственной деятельности считают земельные участки своими и одновременно могут платить за них налоги. Впрочем, это не подтверждает их право на землю.

- Эта справка выдавалась один раз в год?

- Да, потому что менялась денежная оценка, нормы налогов, поэтому брали каждый год. И каждый год до 2017 или 2018 года Госгеокадастр, или перед этим – это Земельные ресурсы, выдавали такие справки каждому предприятию и говорили, что эта земля закреплена за вами, не переживайте, работайте и все у вас будет хорошо.

- Это понятно, но все равно должны быть законодательно подтверждены границы земель, принадлежащих этому предприятию?

- Давайте так скажем - в советское время "Надежда" была совхозом, и у людей или руки не доходили, или не было такой необходимости оформлять эти земельные отношения. "Искра" проходила много этапов - и колхозом была, и артелью была, и совхозом была, и в подчинении НААН была. То есть разнообразное было подчинение. И когда "Искра" была артелью, уже позже при обысках НАБУ была найдена копия этого правоустановочного документа. Но по состоянию еще на то время, когда они были артелью. И на основе этого они и имели такое землепользование в тех пределах, на которых они хозяйничали.

- Как они могут, даже в 2014 году, пользоваться землей лишь из-за того, что у них была копия государственного акта еще 50х годов, еще советского акта?

- Есть вопросы правопреемства. Я не знаю как было в 1993 году (вероятно оговорка спикера - ред.), когда стало свободное и независимое государство Украина. Я думаю, они не единственные, не оформляли земельные отношения. Дело в том, что Институт, где мы сейчас находимся, и наше опытное хозяйство, которое находится рядом, тоже не имело этих документов, и я уже их оформлял. Я пришел сюда директором, правоустановочных земельных документов у нас не было. Тоже мы работали здесь издавна. Наш Институт находится на этой территории с 1905 года, и никто не оформлял, никто нас не спрашивал. Работайте. Отчитывались, где мы работаем, как работаем, на какой территории. Каждый год мы отчитываемся по площадям посева, каждый год отчитываемся по площадям уборки, и соответственно и по продуктивности животных, по поголовью, и в Академию наук мы отчитываемся и в органы государственной статистики, которые были. Вот так и работали. В Институте я работаю с 2012 года. Вот мы где-то с 2012 года и начали оформлять эти земельные отношения. Институту и опытному хозяйству в Госгеокадастре разрешили разработать эту документацию и утвердили ее. К тому времени уже были не государственные акты, а согласно порядку уже выдавали нам выписки на право пользования этими земельными участками.

Примечание редакции: до 2014 года исследовательские хозяйства уже несколько раз должны были переоформить документы на право пользования земельными участками в соответствии с действовавшими на то время нормами земельного законодательства.

– У меня еще уточнение - вы сказали что есть правопреемство, недолжны ли были "Искра" и "Надежда" подавать какие-то документы на правопреемство? Как при получении там наследство, например?

- Да нет. В 2012-2013 годах "Искра" и "Надежда" начали работу по оформлению земельних участков за этим субъектом хозяйственной деятельности. И они специально заказали – я на этом настаивал – эту документацию в Государственном институте землеустройства. Они заплатили определенные суммы, я уже не помню точно, но к тому времени это были солидные деньги, за разработку этой документации, получили все разрешения – и в районе, и в районных структурах. Сначала дает разрешение на эту разработку районное управление Госгеокадастра, затем областная администрация подтверждала эти разрешения на изготовление документации. То есть эта документация была изготовлена, были получены на эти земли кадастровые номера, и после этого должна быть процедура утверждения в Госгеокадастре, и последнее государственный регистратор утверждал все эти вещи. Не успели "Искра" и "Надежда" пройти две последние инстанции – это получить приказ в Госгеокадастре и, соответственно, до государственного регистратора очередь не дошла.

Примечание редакции: как указано в решениях суда, техническая документация "Искры" и "Надежды" не является утвержденной в установленном порядке, а следовательно – не считается созданной документацией, не устанавливает юридически значимых фактов и не создает никаких прав и обязанностей для этих государственных предприятий.

У нас очень долго тянули эти вещи, не давали нам под всякими предлогами. У нас есть очень большая переписка и одного, и другого предприятия с районным и с областным управлением Госгеокадастра о том, что здесь надо добавить то, то у вас не так, то добавьте. Это несколько лет тянулось. И когда уже дошло дело практически до суда – они нам отказали.

- Вы сказали, что "Искра" и "Надежда" подали пакет документов, уже были присвоены кадастровые номера участкам. Для того, чтобы Госгеокадастр разработал карту с участками, он тоже должен был опираться на что-то. На основании каких документов он взял эту информацию, что определенный кусок земли принадлежит именно "Искре", а не кому-то другому?

- Границы землепользования согласовывались письменно с каждым соседом. Если это районные земли, то с районной администрацией, если это соседское сельхозпредприятие, то с ним, если это сельсовет, то с сельсоветом. Со всеми соседями - это обязательная процедура и обязательно она соблюдается.

- Вы сказали, что земли Института удалось оформить. Сколько это времени заняло?

- Боюсь ошибиться, думаю где-то в 2015-2016 году нам удалось оформить землю, может даже в 2017.

- А начали в 2012 после вашего назначения на должность?

- С 2012 года. У нас уже была документация, но она тоже была не утверждена. Поэтому мы начали эту работу делать - уточнять и все такое.

- В интервью Latifundist.com Вы говорили, что весной 2017 года от Госгеокадаструпришел приказ провести проверку в "Искре" и "Надежде". Комиссия, которую создали для проверки, установила, что земли в обоих предприятиях самозахвачены. Как вы можете это объяснить? Что было дальше? Каковы были ваши действия после проверки?

- Правильно - весной 2017 года. Приказ был из Киева, из центрального их (Госгеокадастра – ред.) офиса. В комиссию вошли представитель центрального офиса Госгеокадастра, представители областных и районных структур. Они проверили и установили отсутствие на то время нормативно-правовых документов на право пользоваться этими земельными массивами. И соответственно дали срок предоставить эти правоустановочные документы, и при следующей проверке они начислили нам большие штрафы, это были миллионные штрафы, если не ошибаюсь по одному предприятию это было кажется более 3 млн, по второму 4 млн, в материалах НАБУ есть все эти цифры. И соответственно одному и другому директорам, которых на сегодняшний день уже нет в живых, к сожалению, были выписаны уже штрафы и подозрения установлены, о том что они самовольно захватили эти земли и хозяйничают там.

- Вы говорили в этом же интервью, что вас не пускали в Госгеокадастр, когда после проверки вы начали искать документацию на земле "Искры" и "Надежды". Кто именно вас не допустил? Писали ли вы соответствующие жалобы на этих лиц?

- Давайте так - не пускали это не значит, что на воротах стояли. Мы после того, как к нам начались предвзятые действия, начали искать эти документы. Первое, где мы их искали, это на самих предприятиях, по сейфам и бухгалтериям. Эта затея у нас не закончилась успехом. Мы искали в районных архивах, в архивах Роменского района, тоже безуспешно. Искали в областном архиве – вернее письменно обращались в Госгеокадастр – они нам ни разу не предоставили ответ, или ответы были ни о чем, или о том что у них нет таких материалов. А так чтобы куда-то идти, рваться, и нас не пускали, я такого сказать не могу. Просто их не предоставляли и никто не помог нам в этих вещах.

- Сохранились ли у вас копии жалоб?

- Я не могу сказать, какие-то есть, каких-то нет. Это очень большие объемы бумаг, вы не представляете если бы я все хранил – пол кабинета точно заняло бы.

- Получается, что вы искали оригинал акта 50-х годов, или какие именно документы искали на земли "Искры" и "Надежды"?

- Понимаете, руководство менялось на предприятиях, передавали-не передавали (документы – ред.), я еще раз повторюсь-на самих предприятиях этих учредительных документов по земельным отношениям мы не обнаружили. Были некоторые косвенные ссылки на некоторые документы, по которым мы начали разбираться и выяснять, что где-то они таки есть.

- Правильно ли я понимаю, что эти документы раньше, когда "Искра" и "Надежда" только вошли в состав института, в 2014 году, их не проверяли и не искали?

- Искали. На 2014 год их не было.

- И каковы были ваши действия?

- Действия были те, что и должны были быть. Одно и другое предприятие находилось на стадии разработки этих документов, в новом порядке, и я только способствовал этой разработке документов и поддерживал эти действия, одного и другого директора, чтобы их сделать, и положить в сейф.

- Почему, по вашему мнению, "Искра" и "Надежда" с 1991 года так и не оформили документы согласно украинского законодательства на земельные участки?

- Не могу сказать.

- Вы назначали руководителей "Искры" и "Надежды" Виталия Стазилова и Людмилу Самойленко?

- В то время был такой порядок. Директора назначил по согласованию президиума НААН.

- Потом у них закончились их контракты на год, вы продлили с ними сотрудничество через и. о. директора. Вы же видели, что они фактически ничего не делают для оформления земельных участков? Почему вы их не уволили с должностей?

- Я не совсем понимаю коварность вашего вопроса, но я так скажу: во-первых, контракты были не на год, а были если не ошибаюсь или до 3, или до 5 лет. Второе. Как же они не занимались, я видел их работу, кучу макулатуры, которую они возят. Я видел что это сложная работа, и даже мое вмешательство – надо и меня было увольнять - не привело к положительным последствиям решения этого вопроса. Мы с ними начали биться в глухую стену.

Примечание редакции: согласно обвинительным актам, контракт с руководителем ГП "ДГ "Искра" Людмилой Самойленко был подписан 16.04.2015 года и истек 15.04.2016 года; контракт с руководителем ГП "ДГ Агрофирма "Надежда" Виталием Стазиловым был подписан 14.02.2015 года и истек 9.01.2016 года. То есть контракты были подписаны все же на один год.

- Стазилов и Самойленко получили подозрения и даже обвинительные акты, в том числе за самозахват земель. Согласно обвинительным актам, предприятия, которые должны были заниматься селекцией, сдавали земли в аренду частным структурам. Дело касается событий еще 2016, 2017 и 2018 годов, то есть еще до того времени, когда земельные участки передали ветеранам АТО. Как вы можете это прокомментировать? Допрашивали ли вас в рамках этого уголовного производства? Объявляли ли вам подозрение, как их руководителю?

- Давайте так. О том, что писали в обвинительном акте – писали многие, и не только это. Вы почитайте еще раз - много нового там увидите. В аренду ни одного клочка никто никому не сдавал, ни частным и государственным ни бюджетным структурам. Арендных отношений ни у кого не было, это первое. Просто когда пошла коса на камень и мы начали с ними судиться – они тоже начали с нами вести вот такие игры, не хорошие.

- С кем судиться?

- С Госгеокадастром. Это областная структура. Сейчас следует много интересного. То, что НАБУ уже опубликовало, как они руководили, кто им доклады писал на суды, кто их курировал. Сейчас уже освещена другая картинка.

- Тогда как вы можете объяснить то, что "Искра" и "Надежда" с 2017 года где-то заключали договоры с рядом предприятий на совместную обработку земли, по результатам чего у них получалась не то что минимальная прибыль, а иногда даже отрицательная. При этом урожайность была высокая, почему так?

- Повторюсь - ни в аренду, ни в совместную обработку никто никому ничего. У нас есть документы из президиумом НААН, где нас каждый год информируют о том, что в аренду мы не имеем права сдавать земельные участки, заключать договоры совместной аренды, совместного хозяйствования – мы не имеем права этого делать. Мы эти договоры не заключали. Мы в аренду ничего не сдавали. Помещение можем сдавать, но земельные участки не можем.

- Но ведь привлекали?

- Привлекали. Посторонних, но их не так просто было найти, и с соседями пытались договариваться. Один год с соседями работали, другой год с полтавчанами договаривались, еще раньше с роменчанами заключали договоры, и с местными и чуть подальше. Если земля не оформлена, то это для каждого риск – вот он вкладывает деньги и это риск для него. Он заходит-мы же всех честно предупреждали, потому что это риски. Непростые моменты у "Искры" и "Надежды" были во время посевной, потому что засеять надо, а денег и оборотных ресурсов нет и других средств не хватает. Во – вторых, земли постепенно истощались, и это не секрет – я откровенно об этом говорю - в течение этих лет они постепенно урожай собирали, а они истощались. Рекордных урожаев там не получали, хотя были разные – были на отдельных полях и годах и средние урожаи. Но и затратная часть была значительная. А то, что вы хотите сказать где оно девалось – за нами милиция смотрела под лупу, поэтому если где-то поехало бы не в ту сторону - оно бы остановило.

- То есть я правильно понимаю что эти обвинения по вашему мнению имели политическую подоплеку?

- Правильно. Если бы нам дали все то что мы хотим и то что нам надо,... а так не финансирования нет, ничего – как можно работать без нарушений? На сегодняшний день, я думаю, вы не назовете ни одного предприятия – хоть государственное или нет – какое вовсе нет погрешностей в хозяйственной деятельности. Вот сегодня надо вакцину для КРС (крупный рогатый скот), надо искать, для того есть руководители, которые решали этот вопрос. В законном поле, ну возможно с определенными погрешностями.

- А вас допрашивали?

- Допрашивали.

- И вы так же объявляли, что это безосновательно?

- Это же желание следователей видеть это, но судом же это не доказано нигде.

- Вы сказали что чувствовали предвзятость на судах за право "Искры" и "Надежды" пользоваться земельными участками, и от правоохранителей в том числе. Писали ли вы жалобы на правоохранителей или судей?

- Да, практически на всех судах мы испытывали предвзятость. Я на многих судах присутствовал лично. И предвзятость я чувствовал эту, ясно, четко, недвусмысленно. Писал (жалобы-ред.), и к президенту Петру Порошенко, и Володимиру Зеленскому, и в Верховную Раду, к главе парламента, в СБУ и в полицию. Писали мы в разные органы по этому произволу.

- Когда вы написали заявление в НАБУ относительно земель, которыми пользовались "Искра" и "Надежда"?

- Мы писали-писали и не получали ответа. Дело в том, что все эти структуры, в которые мы писали, они давали указание разобраться в этих вопросах Госгеокадастру, который и давал все предвзятые приказы и координировал эту работу. Я был на приеме у заместительницы Госгеокадастра, не помню фамилию, она сейчас замминистра. Она нас выслушала, сказала - "Мы разберемся". Пока мы ехали - она даже наказала пару сотрудников в Сумах за то, что "недостаточно выполняли свои обязанности".

- Когда это было?

- Да после 2020 плюс минус.

- И именно по этому заявлением было открыто уголовное производство, в рамках которого уже бывшему министру агрополитики Николаю Сольскому объявили подозрение? Заявлением в НАБУ я имею в виду?

- Еще раз говорю - после того как мы уже писали везде, и не получали (ответы – ред.), и после того как у нас половину земли забрали, и мы узнали от наших друзей, что и на другую половину (земель – ред.) документы в Госгеокадастре уже изготавливаются. Это была последняя надежда, мы написали в НАБУ.

- Это в каком году было?

- Вот в пределах этого... после получения нашего письма, нам позвонил следователь, который озвучил, что ему поручено вести это дело и он попросил у нас некоторые материалы – мы ему выслали. Спустя недолгий срок, они выехали с обысками и в Сумской геокадастр, и в районное управление Геокадастра в Ромнах.

- Это 2020 год? Или позже?

- Один раз выезжали. Вот когда написано. Давайте уточним не помню.

- Какова цель того, что вы написали заявление в НАБУ? Чтобы эти земли, которые Госгеокадастр распаевал, вернули "Искре" и "Надежде"?

- Это коллегиальное решение. Это мы с директорами ГП сидели, совещались за столом. Они же субъекты пострадавшие. Я как руководитель пострадавших субъектов. На НАБУ писали и я от себя, и они от себя. Я, как отдельный субъект хозяйственной деятельности, и они как отдельный. Мы писали на НАБУ и в первую очередь это от ГП, у которых незаконно, мы считаем, была изъята часть земель и с одного, и другого предприятия. То есть это было наше коллегиальное решение, но писало каждое предприятие отдельно.

О том, чтобы вернут земли, которые уже, скажем, ушли во второе пользование – я уже не верил. И тогда уже не очень верили. Потому что Госгеокадастр разные схемы (использовал – ред.). Первая схема - это через аукцион сдать эти земли в аренду, как свободные земли. Причем материалы к аукциону они передали не в Сумскую область, а в Черниговскую, чтобы подальше. Мы узнали об этом, отсудили это решение и аукцион не состоялся.

Затем они начали искать другие варианты как это провести, им подсказали схему – или они сами додумались - через 2 га АТОшникам. В материалах НАБУ это все описано. По 2 га – это 1,3 тысячи ветеранов АТО. Это же с каждым отдельным надо судиться, это нереально. И дело еще и в том, что АТОшники ничего не нарушили по закону, мы к ним претензий не имеем, они использовали свое право которое узаконено – право получить 2 га земли. Да, там есть ветераны АТО из Сумской области, и с Западной Украины, и с Южной и Центральной, но законом не запрещается это. То есть АТОшникам не можем никаких претензий предъявить. Вопрос у нас к организациям этим – вот мы и обратились в НАБУ. А в НАБУ мы обратились с целью сохранить остаток земли, который остался и это нам на сегодня удалось.

- Если к АТОшникам нет претензий, к кому претензии? К Госгеокадастру?

- Они же реализовали, я же их не заставлял – они по своей воле это делали. Есть там кураторы.. Оно же написано в материалах следствия НАБУ - есть кураторы понятно... да и Сумским земельщикам это тоже неприятное дело было, но поставили такие условия.

- Хорошо. На протяжении многих лет счета ГП "Искра" и "Надежда" арестованы по различным исполнительным производствам, в то же время какой деятельностью занимаются последние?

- Я сейчас вам не могу сказать. Давайте так: когда мы принимали "Надежду" у них и было землепользование, которое я озвучил, не буду повторяться, у них было если не ошибаюсь 630 голов дойного стада. Через определенный период, когда половину площади забрали - соответственно пришлось уменьшать поголовье. И этот процесс постоянно уменьшался. Дело в том, что вести хозяйственную работу в таких условиях - это просто на грани невозможного. Я приведу пример: вырастить продукцию, а потом ее реализовать, реализовывать надо либо за наличные, но цена меньше, либо официально продавать, но надо еще добавить справку на право пользования землей и все остальное. Для того, чтобы те фирмы, которые перепродают его за границу, получили возмещение НДС, то им надо полностью все подтверждающие документы, что они являются производителями и, что они продали официальную сельскохозяйственную продукцию. Поэтому здесь очень много вопросов хозяйственных, которые я все вам сейчас не расскажу. С каждым годом, начиная 2017-2018, предприятие начало работать все хуже.

- Если ГП "Искры" и "Надежды" вернут все земли, что они с ней будут делать, если у них нет средств и ресурсов обрабатывать?

- Сложный вопрос. На сегодня идут процессы в государстве, есть определенное решение КСУ, которое регламентирует анализ повышения эффективности использования земельных участков. То есть о повышении эффективности использования земельных участков ГП, не только Академии наук, разными – есть же земельные участки в Академии наук в Минобразования, в МОУ есть земельные участки, и в Минагрополитики. Так вот Кабмин выдал такой правоустановочный документ, по которому земли, которые неэффективно используются, должны передать в Государственный фонд имущества. Соответственно именно по этим причинам "Искра" и "Надежда" в сентябре прошлого года, если не ошибаюсь, были переданы из ведения НААН в управление Госфондимущества. И уже за 3 квартал и то, и другое предприятие отчитывалось в Фонд госимущества, год они тоже там закрывали и на сегодняшний день они нам не подчиняются.

Примечание редакции: согласно данным открытой финансовой отчетности предприятий за 2022-2023 годы, "Искра" имеет недостаточный показатель ликвидности и находится в процессе ликвидации, а "Надежда" имеет катастрофический показатель текущей ликвидности.

- Но фактически у "Искры" сейчас нет земель сельскохозяйственных?

- Чего нет. У них 1400 га еще.

- А у "Надежды"?

- Где-то около 1900 га.

- По вашему мнению, если бы в 2017 году нашли оригинал государственного акта на право пользования земельными участками, выданный еще в 50 годах якобы на земле "Искры", помогло бы это сохранить земные участки, чтобы Госгеокадастр их потом не распаевал?

- Помогло бы, думаю я. Мы бы добились. Судьи вели себя предвзято, но если бы был такой оригинал документа – не поспоришь против. Единственное, что я хотел добавить, один раз в Сумском районном суде одна женщина-судья спросила представительницу Госгеокадастра - а предприятия к вам обращались для оформления земли? Она ни слова не сказала, голову наклонила и ничего не сказала.

Примечание редакции: Виктор Кабанец утверждает, что "все" мешали предприятиям получить документы на землю, однако в то же время отмечает, что на самом деле у самих сотрудников "не доходили руки" это делать.

- На "Искре" нам показали копию акта 50-х годов и нас заинтересовало, что в документе написано артель Сталина, затем перечеркнуто ручкой и написано "Искра". Как вы можете это объяснить?

- Я не знаю. Это юридические вопросы.

- Если это копия, то в оригинале по идее тоже так? Будет ли этот акт работать тогда?

- Ну я оригинал не видел, не пришлось.

Примечание редакции: выше Виктор Кабанец утверждал, что документы, подтверждающие право на постоянное пользование землями "Искры" и "Надежды" искали с 2014 года, чтобы оформить это право согласно украинскому законодательству. То есть оригинал государственного акта отсутствовал еще в 2014 году, задолго до того, как Госгеокадастр решил передать земли АТОшникам.

- Мы интересовались и вами персонально, когда готовились к интервью, и у нас возник вопрос - вы не декларируете ни одного дома или квартиры, Почему?

- Я живу в доме, оформленном на дочь.

- Но ведь это совместное проживание и вы должны это декларировать?

- Давайте посмотрим мою декларацию. Я не богат и не беден. Не могу найти декларацию.

- Мы просмотрели вашу декларацию и декларацию вашего сына Виталия, и вы, и он указываете несколько земельных участков одинаковой площади и в одном населенном пункте. И там стоимость не указана, очевидно что это было право на пай что ли это за земли?

- На первый вопрос - я проживаю в таунхаусе, тот дом в городе Сумы, который мы строили с 2002 по 2007 год, я подарил сыну Виталию. К тому времени я работал в Сумском национальном аграрном университете, я всю жизнь практически там проработал, и была официально выделено 18 земельных участков, в том числе и мне, я тогда проректором научной работы работал. Из 18 участков, которые были выделены профессорскому составу – один я построился. Хорошо или плохо - думаю, что хорошо.

Дом построен собственными силами практически в то время, и я его подарил. Дом не большой, он мансардный, на 200 кв. метров. А в таунхаусе я сейчас проживаю 100 кв, нам с женой этого хватает, мы его покупали с фундамента, платежи выплачивали 2 года, потом ремонт 2 года, за 4 года мы переехали в таунхауз. Секрета нет все все видят, у нас Сумы не большой город, все видно. И на сегодня мы проживаем там. Таунхауз мы оформили на дочку - сыну подарили отцовщину, ну и дочке надо подарить. А дочери подарил еще квартиру, которую я получил еще в 1993 году в Сумах, когда работал в Сумском сельхозе.

Вот я распределил между своими детьми такое имущество и я считаю, что я правильно сделал, потому что многие у кого на сегодня идут большие ссоры на семейном уровне и мне бы не хотелось, чтобы такое было. Моя воля - она есть, и думаю что дочь меня из таунхауса не выгонит, сын тоже приютит. У нас в семье благо расстройства нет, но береженого Бог бережет.

О земельных участках. После работы в Сумском национальном агарном университете я 4 года работал в Глуховском институте лубяных культур. Сначала тоже заместителем директора полгода, а потом директором. И к тому времени я тоже использовал свое право, на таких территориях, там указано у меня, где они расположены. Эти земельные участки были оформлены, в том числе на детей и на меня. Я написал в то время в установленном порядке заявления и никаких скандалов не было – я использовал свое право гражданина Украины и получил там земельные участки. Еще два земельных участка - это моего отца и матери – они умерли и передали мне.

Почему нет стоимости? Мы не знали, что там поставить, мы оценку не проводили, продавать мы не собираемся, они сейчас находятся в несовсем хорошем месте, под обстрелами, потому что сейчас простаивает. Но я думаю, что все наладится и мы начнем там работу. А стоимости нет, потому что мы ее не собирались пока продавать. Налоги платим.

Это по 2 га, если взять нормативно-денежную оценку в среднем по области, то это где-то 40 тыс грн за га.

- Ваш сын тоже работает в Институте?

- Да.

- То есть вы являетесь его руководителем?

- Нет. Здесь вы уже шьете мне. Меня уже судили по этому поводу... то, что сын работал здесь. Прицепились за что – я первый раз в конце года выдал премию руководящему составу, там что-то по 1 тыс грн, научным сотрудникам по 600 грн, и лаборантам по 400, в том числе и сын попал - получил 600 грн премии. И это мне конфликт интересов и коррупцию пришили. Я ходил по судам 2 месяца за эти 600 грн. Больше я сыну премий не выписывал. Хотя это несправедливо, работают вместе, иногда он больше работает. Он занят селекцией конопли, буквально на прошлой неделе нам пришел еще один патент на новый сорт конопли "Катюша", с чем вы нас можете поздравить. У нас один сорт в конце 2021 года создан – "София", а второй вот "Катюша". В этом году сортом "София" более половины посевных площадей конопли засеяны в Украине. Мы в прошлом году вырастили около 100 тонн этого семени и вот у нас его раскупили под 0, надеемся что этот сорт будет полезным для производителей на Житомирщине, Сумщине, Черниговщине, Волынщине, Ровенщине.