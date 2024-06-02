В США произошла масштабная стрельба, есть погибший и много раненых

В американском штате Огайо произошла масштабная стрельба, в результате которой погиб один человек и еще 26 получили ранения. Пишет УНН со ссылкой на 19 News.

Детали

Отмечается, что полиция города Акрон заявила, что получила вызов в полночь в воскресенье. Местные жители сообщили, что во время стрельбы на улице ранены несколько человек.

Когда офицеры полиции направлялись на место происшествия, медики заявили, что несколько человек прибыли в отделения неотложной помощи с огнестрельными ранениями.

По данным полиции, всего выстрелы были произведены у 27 человек, 27-летний мужчина погиб. О состоянии других пострадавших не сообщается. На месте происшествия полиция изъяла оружие.

Напомним

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