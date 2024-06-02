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У Чехії кілька росіян побили українських волотенрів

Київ • УНН

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У Празі група росіян піддала фізичному насильству членів української волонтерської організації Prague Maiden, заподіявши їм тілесні ушкодження.

У центрі Праги група росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan, завдавши фізичної шкоди. Пише УНН з посиланням на інформацію постраждалої зі сторінки Prague Maidan у соцмережі "Х".

Деталі

Інцидент відбувся на Старомнєстській площі у центрі Праги 1 червня.

Ми волонтерами кожну суботу з другої по шосту, маємо намет "Russia Hands Off Ukraine". Там стоїмо мирно з мерчем і волонтерською скринькою. Все офіційно, маємо дозвіл

- пише постраждала.

Волонтерка заявила, що зазнала фізичних ушкоджень від нападників, про що свідчить опубліковане нею фото з кров'ю на хустці.

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У відеоматеріалах, що були опубліковані, не вдалося зафіксувати початок конфлікту. Проте, на одному з роликів видно, як росіянка вибиває телефон у українців. На іншому відео зафіксовано, як вона та ще один громадянин країни-агресора нападають на волонтерів, б'ючи їх ногами та руками, при цьому супроводжуючи свої дії нецензурними вигуками на адресу українців та чехів.

Нагадаємо

Сполучені Штати очікують, що завдяки чеській ініціативі до кінця року буде поставлено в Україну один мільйон снарядів, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого робочого візіту до Праги 30 травня. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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