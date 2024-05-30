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Україна може отримати мільйон снарядів в рамках чеської ініціативи до кінця року - Блінкен у Празі

Україна може отримати мільйон снарядів в рамках чеської ініціативи до кінця року - Блінкен у Празі

Київ • УНН

 • 23852 перегляди

Очікується, що Україна отримає мільйон снарядів до кінця року завдяки чеській ініціативі, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Праги.

Сполучені Штати очікують, що завдяки чеській ініціативі до кінця року буде поставлено в Україну один мільйон снарядів, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого робочого візіту до Праги 30 травня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Novinky

Деталі 

Блінкен розпочав свій візит до Праги з військового аеропорту в Кбеле, де він зустрівся з міністром оборони Яною Чорноховою. Там вони оглянули військову техніку, яку Чехія відправляє в Україну.

У своєму виступі Блінкен підкреслив, що Чехія багато в чому може стати прикладом для інших країн НАТО. 

"Чеська Республіка навчила дев'ять тисяч українських солдатів і надала військове обладнання на суму шість мільярдів крон. Це необхідно для того, щоб Україна могла протистояти росії", - сказав Блінкен.

Він додав, що похвально, що Чехія шукає по всьому світу боєприпаси калібру 155 міліметрів, яких Україна гостро потребує на полі бою. 

Ми очікуємо, що завдяки цій ініціативі до кінця року буде поставлено один мільйон снарядів

- зазначив він.

Цернохова повідомила, що чеська армія поставила Україні танки, бойові машини піхоти і бойові вертольоти. "Зараз ми працюємо над постачанням сотень тисяч одиниць критично важливих артилерійських боєприпасів", - додала міністр.

Додамо

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив у вівторок, що 15 країн ЄС і НАТО вже внесли понад 1,6 мільярда євро у чеську ініціативу з постачання боєприпасів. За його словами, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм прибудуть в Україну в червні, і країна може очікувати на першу партію найближчими днями.

Доповнення

Чеський виробник зброї Czechoslovak Group, найбільший постачальник боєприпасів у Центральній Європі, повідомив, що через зростання цін і низьку якість половину обіцяних Україні снарядів не можна буде відправити так швидко, як планувалося.

Глава МЗС Чехії наразі не бачить можливості розміщення в Україні чеських військових30.05.24, 15:25 • 30470 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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