Глава МЗС Чехії наразі не бачить можливості розміщення в Україні чеських військових
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чеська Республіка поки не розглядає можливість розміщення своїх військовослужбовців в Україні, але вже надає значну гуманітарну, політичну та військову допомогу Україні під час війни, в тому числі приймає близько 400 000 українських біженців.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наразі не бачить можливості розміщення в Україні чеських військових, але вважає, що Чехія вже багато робить для України в час війни, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Ми маємо захист нашого посольства, але це цілковито інша роль. Наразі немає чеських солдат в Україні. Не думаю, що дискусія (з цього питання – ред.) зайшла аж так далеко
Дипломат вказав на те, що Чехія надає Україні гуманітарну, політичну та військову допомогу.
"Я думаю, що ми робимо багато. Ми прийняли біженців – на душу населення ми найбільше прийняли біженців з України тут – приблизно 400 тисяч. Тобто, ми робимо й так багато", – сказав глава чеського МЗС.
Нагадаємо
З ініціативою можливого направлення військ західних країн в Україну виступив кілька місяців тому французький президент Емманюель Макрон. З того часу, деякі країни не виключили надсилання своїх військових в Україну. Про можливість такого кроку говорили країни Балтії, Польща та ряд інших.
Франція може оголосити про відправлення військових інструкторів в Україну найближчим часом - Reuters 30.05.24, 14:08 • 24039 переглядiв
Водночас йдеться не про участь безпосередньо в бойових діях, а про тренувально-навчальну місію, захист критичної інфраструктури, певну роль у протиповітряній обороні та роботи з розмінування.
Днями Міністерство оборони Франції заявило, що наразі обговорюється направлення військових інструкторів в Україну для навчання Збройних сил.