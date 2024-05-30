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Глава МЗС Чехії наразі не бачить можливості розміщення в Україні чеських військових

Глава МЗС Чехії наразі не бачить можливості розміщення в Україні чеських військових

Київ • УНН

 • 30470 перегляди

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чеська Республіка поки не розглядає можливість розміщення своїх військовослужбовців в Україні, але вже надає значну гуманітарну, політичну та військову допомогу Україні під час війни, в тому числі приймає близько 400 000 українських біженців.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наразі не бачить можливості розміщення в Україні чеських військових, але вважає, що Чехія вже багато робить для України в час війни, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Ми маємо захист нашого посольства, але це цілковито інша роль. Наразі немає чеських солдат в Україні. Не думаю, що дискусія (з цього питання – ред.) зайшла аж так далеко 

– сказав Ліпавський на брифінгу в рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, яка відбувається 30-31 травня.

Дипломат вказав на те, що Чехія надає Україні гуманітарну, політичну та військову допомогу.

"Я думаю, що ми робимо багато. Ми прийняли біженців – на душу населення ми найбільше прийняли біженців з України тут – приблизно 400 тисяч. Тобто, ми робимо й так багато", – сказав глава чеського МЗС.

Нагадаємо

З ініціативою можливого направлення військ західних країн в Україну виступив кілька місяців тому французький президент Емманюель Макрон. З того часу, деякі країни не виключили надсилання своїх військових в Україну. Про можливість такого кроку говорили країни Балтії, Польща та ряд інших.

Франція може оголосити про відправлення військових інструкторів в Україну найближчим часом - Reuters 30.05.24, 14:08 • 24039 переглядiв

Водночас йдеться не про участь безпосередньо в бойових діях, а про тренувально-навчальну місію, захист критичної інфраструктури, певну роль у протиповітряній обороні та роботи з розмінування.

Днями Міністерство оборони Франції заявило, що наразі обговорюється направлення військових інструкторів в Україну для навчання Збройних сил.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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