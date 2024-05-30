Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных, но считает, что Чехия уже много делает для Украины во время войны, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

У нас есть защита нашего посольства, но это совершенно другая роль. Пока нет чешских солдат в Украине. Не думаю, что дискуссия (по этому вопросу – ред.) зашла так далеко - сказал Липавский на брифинге в рамках неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге, которая проходит 30-31 мая.

Дипломат указал на то, что Чехия оказывает Украине гуманитарную, политическую и военную помощь.

"Я думаю, что мы делаем много. Мы приняли беженцев-на душу населения мы больше всего приняли беженцев из Украины здесь-примерно 400 тысяч. То есть, мы делаем и так много", – сказал глава чешского МИД.

Напомним

С инициативой возможного направления войск западных стран в Украину выступил несколько месяцев назад французский президент Эмманюэль Макрон. С тех пор, некоторые страны не исключили отправки своих военных в Украину. О возможности такого шага говорили страны Балтии, Польша и ряд других.

Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters

В то же время речь идет не об участии непосредственно в боевых действиях, а о тренировочно-учебной миссии, защите критической инфраструктуры, определенной роли в противовоздушной обороне и работе по разминированию.

На днях Министерство обороны Франции заявило, что сейчас обсуждается направление военных инструкторов в Украину для обучения вооруженных сил.