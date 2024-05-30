Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных
Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ
рф вероятно будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота для размещения вблизи приграничья Харьковщины
Враг планирует усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях - Центр сопротивления
БЭБ пришло с обысками на Одесскую таможню по делу о "сером" экспорте зерна - источник
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - экспертЭксклюзив
Европейские службы безопасности считают, что серия пожаров и атак на инфраструктуру связана с россией
Для Харьковщины упростили процедуру для строительства артезианских скважин в больницах-Шмыгаль
Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка
На службу в ВСУ поступило уже более 770 осужденных - Генпрокуратура
Популярные
Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов
Публикации
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чешская Республика пока не рассматривает возможность размещения своих военнослужащих в Украине, но уже оказывает значительную гуманитарную, политическую и военную помощь Украине во время войны, в том числе принимает около 400 000 украинских беженцев.
Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ
Чешский производитель оружия Czechoslavak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявил, что из-за проблем с качеством около 50% обещанных Украине снарядов не будут отправлены так быстро, как планировалось, поскольку некоторые компоненты нуждаются в дополнительной обработке или замене.
рф вероятно будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота для размещения вблизи приграничья Харьковщины
Как сообщил спикер ОСУВ" Хортица " Назар Волошин, враг не оставляет попыток наращивать свою группировку войск на том направлении по линии – это Стрелеча - Липцы и как раз возле города Волчанск, путем переброски дополнительных бригад с других направлений и полигонов.
Враг планирует усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях - Центр сопротивления
российские оккупанты планируют усилить милитаризацию школьников на оккупированных украинских территориях, введя с 1 сентября обязательные предметы военной подготовки, такие как тактическая медицина, обращение с оружием и беспилотными летательными аппаратами.
БЭБ пришло с обысками на Одесскую таможню по делу о "сером" экспорте зерна - источник
Детективы БЭБ проводят следственные действия в помещении самой таможни, а также на таможенных постах и изымают документацию. Как отмечают источники, нескольким лицам вручены подозрения по делу «серого» экспорта.
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
Шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS ASC 890 в тандеме с истребителями F16 значительно усилит возможности противовоздушной обороны Украины, обнаруживая российские ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты на больших расстояниях.
Европейские службы безопасности считают, что серия пожаров и атак на инфраструктуру связана с россией
Европейские службы безопасности подозревают россию в организации поджогов и диверсионных атак на объекты инфраструктуры по всей Европе в попытке дестабилизировать ситуацию на континенте.
Для Харьковщины упростили процедуру для строительства артезианских скважин в больницах-Шмыгаль
Правительство упростило бюрократические процедуры строительства артезианских скважин в медицинских учреждениях Харьковской области для обеспечения больниц водой.
Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка
Два белоруса и поляк были арестованы в Польше за подготовку диверсии по заданию российской разведки. Они планировали поджигать торговые центры, рестораны и склады.
На службу в ВСУ поступило уже более 770 осужденных - Генпрокуратура
Более 770 осужденных уже вступили в ряды Вооруженных Сил Украины после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Суды рассмотрели более 2400 таких ходатайств и удовлетворили более 1800 из них.