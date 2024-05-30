Україна із затримкою може отримали близько 50% снарядів у рамках чеської ініціативи через низьку якість - ЗМІ

Чеський виробник зброї Czechoslovak Group, найбільший постачальник боєприпасів у Центральній Європі, повідомив, що через зростання цін і низьку якість половину обіцяних Україні снарядів не можна буде відправити так швидко, як планувалося. Про це УНН повідомляє із посиланням на Financial Times.

Деталі

Очільник CSG Міхал Стрнад повідомив, що близько 50 відсотків деталей, придбаних його компанією за дорученням чеського уряду в таких країнах, як Африка та Азія, недостатньо якісні для відправки в Україну без додаткової обробки. Для деяких снарядів CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

"Щотижня ціна зростає, а з компонентами виникають великі проблеми", - сказав Стрнад.

Однак він підкреслив, що чеська ініціатива залишається "на плаву" і що CSG зобов'язується поставити свою частину поставок.

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Війна в Україні призвела до різкого зростання цін на обмежену кількість снарядів, які можна придбати за межами країн НАТО, в той час, як самій Європі необхідних боєприпасів не має.

"Виробничі потужності є. Але не в Європі", - сказав Копечни. "Ми конкуруємо [з росією] за кілька мільйонів боєприпасів... Єдине, що нам для цього потрібно, - це відповідні фінанси", - заявив Стрнад.

Стрнад сказав, що портфелі замовлень європейських виробників боєприпасів заповнені на найближчі вісім років, залежно від типу деталей, навіть попри те, що "всі ми нарощуємо потужності".

Він також додав, що навіть у тому малоймовірному випадку, якщо війна в Україні закінчиться просто зараз, "перед нами буде величезна робота з поповнення стратегічних запасів країн НАТО".

Доповнення

Очікується, що перші боєприпаси надійдуть в Україну на початку червня. Це також підтвердив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під неформальної зустрічі з декількома лідерами Європи.

Наразі лише Канада, Данія, Нідерланди та Португалія надіслали гроші на купівлю артилерійських боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.