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Україна із затримкою може отримали близько 50% снарядів у рамках чеської ініціативи через низьку якість - ЗМІ

Україна із затримкою може отримали близько 50% снарядів у рамках чеської ініціативи через низьку якість - ЗМІ

Київ • УНН

 • 31056 перегляди

Чеський виробник зброї Czechoslavak Group, найбільший постачальник боєприпасів у Центральній Європі, заявив, що через проблеми з якістю близько 50% обіцяних Україні снарядів не будуть відправлені так швидко, як планувалося, оскільки деякі компоненти потребують додаткової обробки або заміни.

Чеський виробник зброї Czechoslovak Group, найбільший постачальник боєприпасів у Центральній Європі, повідомив, що через зростання цін і низьку якість половину обіцяних Україні снарядів не можна буде відправити так швидко, як планувалося. Про це УНН повідомляє із посиланням на Financial Times

Деталі

Очільник CSG Міхал Стрнад повідомив, що близько 50 відсотків деталей, придбаних його компанією за дорученням чеського уряду в таких країнах, як Африка та Азія, недостатньо якісні для відправки в Україну без додаткової обробки. Для деяких снарядів CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

"Щотижня ціна зростає, а з компонентами виникають великі проблеми", - сказав Стрнад. 

Однак він підкреслив, що чеська ініціатива залишається "на плаву" і що CSG зобов'язується поставити свою частину поставок.

Шмигаль з лідерами ЄС у Празі обговорив постачання артилерійських боєприпасів, систем ППО, збільшення українського оборонного виробництва29.05.24, 04:40 • 67644 перегляди

Війна в Україні призвела до різкого зростання цін на обмежену кількість снарядів, які можна придбати за межами країн НАТО, в той час, як самій Європі необхідних боєприпасів не має. 

"Виробничі потужності є. Але не в Європі", - сказав Копечни. "Ми конкуруємо [з росією] за кілька мільйонів боєприпасів... Єдине, що нам для цього потрібно, - це відповідні фінанси", - заявив Стрнад. 

Стрнад сказав, що портфелі замовлень європейських виробників боєприпасів заповнені на найближчі вісім років, залежно від типу деталей, навіть попри те, що "всі ми нарощуємо потужності".

Він також додав, що навіть у тому малоймовірному випадку, якщо війна в Україні закінчиться просто зараз, "перед нами буде величезна робота з поповнення стратегічних запасів країн НАТО".

Доповнення 

Очікується, що перші боєприпаси надійдуть в Україну на початку червня. Це також підтвердив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під неформальної зустрічі з декількома лідерами Європи. 

Наразі лише Канада, Данія, Нідерланди та Португалія надіслали гроші на купівлю артилерійських боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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