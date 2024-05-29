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Лише 4 країни передали Чехії кошти на ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Лише 4 країни передали Чехії кошти на ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Київ • УНН

 • 25419 перегляди

Лише кілька країн направили гроші в Чехію на закупівлю артилерійських боєприпасів для України, попри те, що до ініціативи приєдналися 18 країн. Прага закликала партнерів виконати свої фінансові зобов'язання.

Наразі лише Канада, Данія, Нідерланди та Португалія надіслали гроші на купівлю артилерійських боєприпасів для України у межах чеської ініціативи. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише Euractiv, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що наразі 18 країн доєдналися до ініціативи, попри це кошти надходять до Чехії поступово. Водночас міністерка підкреслила, що Прага не може купувати боєприпаси в борг.

Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не надіслали кошти, ми не можемо продовжити придбання. Це певний заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші

- заявила Чернохова.  

Шмигаль з лідерами ЄС у Празі обговорив постачання артилерійських боєприпасів, систем ППО, збільшення українського оборонного виробництва29.05.24, 04:40 • 67644 перегляди

Доповнення

Очікується, що перші боєприпаси надійдуть в Україну на початку червня. Це також підтвердив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під неформальної зустрічі з декількома лідерами Європи. 

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що Чехія у межах своєї ініціативи вже законтрактувала 180 тисяч снарядів для України. Триває робота над контрактуванням ще 300 тисяч. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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