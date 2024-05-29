Только 4 страны передали Чехии средства на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Пока только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия прислали деньги на покупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас 18 стран объединились к инициативе, несмотря на это средства поступают в Чехию постепенно. В то же время министр подчеркнула, что Прога не может покупать боеприпасы в долг.

если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, мы не можем продолжить приобретение. Это своего рода призыв к правительствам, которые уже подписали меморандумы, отправить деньги - заявила Чернохова.

Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Дополнение

Ожидается, что первые боеприпасы поступят в Украину в начале июня. Это также подтвердил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время неформальной встречи с несколькими лидерами Европы.

Напомним

Ранее сообщалось, что Чехия в рамках своей инициативы уже законтрактовала 180 тысяч снарядов для Украины. Продолжается работа над контактированием еще 300 тысяч.