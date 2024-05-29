Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

В Праге провели рабочую встречу с премьер-министрами Чехии, Латвии, Дании, Нидерландов и Президентом Польши. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

В Праге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьер-министрами Чехии Петром Фиалой, Латвии Эвикой Силиней, Дании Метте Фредериксен, Нидерландов Марком Рютте, а также Президентом Польши Анджеем Дудой.

На встрече обсудили ключевые вопросы поддержки Украины в ее борьбе за независимость.

Первым пунктом повестки дня стала чешская инициатива по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов, на которую уже собрано более 1,6 млрд евро.

Вторым вопросом было обеспечение Украины системами противовоздушной обороны. Было отмечено, что Украине как можно быстрее нужно по крайней мере 7 систем Patriot и современная боевая авиация.

Также обсудили наращивание производства украинским оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Украина заинтересована в создании совместных предприятий, передаче технологий, строительстве новых предприятий и финансировании украинских производств.

Среди других вопросов был обсужден первый Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня.

Уверен, наши сегодняшние переговоры высокого уровня дадут очень хорошие результаты для Украины на поле боя и для достижения справедливого мира - заявил Денис Шмыгаль.

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