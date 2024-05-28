Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретится во вторник в Праге с группой лидеров Европейского Союза, чтобы обсудить военную помощь Украине для борьбы с российским вторжением, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Выступая перед встречей позже в тот же день, Фиала подтвердил, что "первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках возглавляемой Чехией инициативы, которая обеспечивает поставки из-за пределов ЕС, достигнут Украины в июне".

"Мы обсудим все вопросы, связанные с координацией и усилением помощи Украине в эти трудные моменты", - заявил Фиала на брифинге.

По его словам, в рабочей встрече за ужином во вторник вечером примут участие премьер-министры Нидерландов, Дании и Латвии, а также президент Польши.

Фиала также повторил позицию Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что западные страны должны снять ограничения, которые запрещают Украине использовать подаренное оружие для нанесения ударов по территории россии.

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины