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Шмигаль зустрінеться з низкою лідерів ЄС у Празі для переговорів щодо військової допомоги

Шмигаль зустрінеться з низкою лідерів ЄС у Празі для переговорів щодо військової допомоги

Київ • УНН

 • 53168 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрінеться з лідерами Європейського Союзу в Празі, щоб обговорити військову допомогу Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрінеться у вівторок у Празі із групою лідерів Європейського Союзу, щоб обговорити військову допомогу Україні для боротьби з російським вторгненням, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Виступаючи перед зустріччю пізніше того ж дня, Фіала підтвердив, що "перші постачання боєприпасів, закуплених у межах очолюваної Чехією ініціативи, яка забезпечує постачання з-за меж ЄС, досягнуть України в червні".

"Ми обговоримо всі питання, пов'язані з координацією та посиленням допомоги Україні в ці важкі моменти", - заявив Фіала на брифінгу.

З його слів, у робочій зустрічі за вечерею у вівторок увечері візьмуть участь прем'єр-міністри Нідерландів, Данії та Латвії, а також президент Польщі. 

Фіала також повторив позицію Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що західні країни мають зняти обмеження, які забороняють Україні використовувати подаровану зброю для завдання ударів по території росії.

Генсек НАТО вважає, слід переглянути обмеження щодо зброї для України27.05.24, 18:26 • 22113 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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