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Шмигаль з лідерами ЄС у Празі обговорив постачання артилерійських боєприпасів, систем ППО, збільшення українського оборонного виробництва

Шмигаль з лідерами ЄС у Празі обговорив постачання артилерійських боєприпасів, систем ППО, збільшення українського оборонного виробництва

Київ • УНН

 • 67644 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з лідерами Чехії, Латвії, Данії, Нідерландів та Польщі у Празі, щоб обговорити ключові питання підтримки боротьби України за незалежність, включаючи постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, збільшення українського оборонного виробництва та підготовку до Глобального саміту миру.

У Празі провели робочу зустріч із прем’єр-міністрами Чехії, Латвії, Данії, Нідерландів та Президентом Польщі. Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

У Празі прем’єр -міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністрами Чехії Петром Фіалою, Латвії Евікою Сілінею, Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Марком Рютте, а також Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

На зустрічі обговорили ключові питання підтримки України в її боротьбі за незалежність.

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Першим пунктом порядку денного стала чеська ініціатива щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів, на яку вже зібрано понад 1,6 млрд євро.

Другим питанням було забезпечення України системами протиповітряної оборони. Було зазначено, що Україні якнайшвидше потрібно принаймні 7 систем Patriot та сучасна бойова авіація.

Також обговорили нарощування виробництва українським оборонно-промисловим комплексом (ОПК). Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, передачі технологій, будівництві нових підприємств та фінансуванні українських виробництв.

Серед інших питань було обговорено перший Глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії 15 та 16 червня.

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Впевнений, наші сьогоднішні переговори високого рівня дадуть дуже хороші результати для України на полі бою і для досягнення справедливого миру

- заявив Денис Шмигаль.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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mette-frederiksenМетте Фредеріксен
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prahaПрага
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