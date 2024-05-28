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Шмигаль та прем‘єр Чехії обговорили реалізацію артилерійської ініціативи

Шмигаль та прем‘єр Чехії обговорили реалізацію артилерійської ініціативи

Київ • УНН

 • 76199 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм чеським колегою Петром Фіалою у Празі, щоб обговорити реалізацію артилерійської ініціативи,, посилення тиску на Росію через санкції та конфіскацію її заморожених активів.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль прибув в Прагу, де зустрівся з чеським колегою Петром Фіалою. Вони обговорили, зокрема реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро та спільні виробництва у сфері ОПК, передає УНН.

Прибули в Прагу на запрошення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США. Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня

- повідомив Шмигаль в Telegram.

"Має повне право": президент Чехії підтримав удари України західною зброєю по території рф28.05.24, 14:19 • 22383 перегляди

Також вони проговорили можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора.

Вдячний пану Прем'єр-міністру за підтримку в цьому питанні. Серед тем розмови — спільні виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на росію. Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці

- розповів Шмигаль.

Довідково

Чехія очолює ініціативу із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України у країн, що не входять до Європейського союзу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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