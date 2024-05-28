Шмигаль та прем‘єр Чехії обговорили реалізацію артилерійської ініціативи
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм чеським колегою Петром Фіалою у Празі, щоб обговорити реалізацію артилерійської ініціативи,, посилення тиску на Росію через санкції та конфіскацію її заморожених активів.
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль прибув в Прагу, де зустрівся з чеським колегою Петром Фіалою. Вони обговорили, зокрема реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро та спільні виробництва у сфері ОПК, передає УНН.
Прибули в Прагу на запрошення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США. Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня
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Також вони проговорили можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора.
Вдячний пану Прем'єр-міністру за підтримку в цьому питанні. Серед тем розмови — спільні виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на росію. Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці
Довідково
Чехія очолює ініціативу із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України у країн, що не входять до Європейського союзу.