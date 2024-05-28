"Має повне право": президент Чехії підтримав удари України західною зброєю по території рф
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підтримав право України використовувати західну зброю для нанесення ударів по російській території, назвавши таку позицію "просто логічною", оскільки Україна захищається від російської агресії.
Уряд Чехії позитивно відреагував на заклик Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні використовувати західну зброю для нанесення ударів по російській території. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише dpa, передає УНН.
"Як країна, що зазнала нападу, Україна, безумовно, має повне право використовувати всі засоби оборони", - заявив у вівторок у Празі прем'єр-міністр Петр Фіала.
Він назвав цю позицію "просто логічною".
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Як повідомляється, сьогодні у Празі представники кількох країн-партнерів НАТО обговорять подальшу військову підтримку України. Серед очікуваних гостей - президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Зазначається, що у зустрічі візьме участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Фіала сказав, що Україна переживає небезпечний момент, коли російські війська починають атаки через український кордон на північ від Харкова, потенційно прагнучи відкрити новий фронт у війні.
За словами Фіали, переговори в Празі будуть присвячені усуненню всіх перешкод, що залишилися, для постачань західної зброї та поліпшенню їхньої координації.
Довідково
Чехія очолює ініціативу із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України у країн, що не входять до Європейського союзу.
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