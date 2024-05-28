«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф

Правительство Чехии положительно отреагировало на призыв Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга позволить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет dpa, передает УНН.

«Как страна, подвергшаяся нападению, Украина, безусловно, имеет полное право использовать все средства обороны», - заявил во вторник в Праге премьер-министр Петр Фиала.

Он назвал эту позицию "просто логичной".

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Как сообщается, сегодня в Праге представители нескольких стран-партнеров НАТО обсудят дальнейшую военную поддержку Украины. Среди ожидаемых гостей - президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Отмечается, что во встрече примет участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Фиала сказал, что Украина переживает опасный момент, когда российские войска начинают атаки через украинскую границу к северу от Харькова, потенциально стремясь открыть новый фронт в войне.

По словам Фиалы, переговоры в Праге будут посвящены устранению всех оставшихся препятствий для поставок западного оружия и улучшению их координации.

Справочно

Чехия возглавляет инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский союз.

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