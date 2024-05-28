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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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27 мая 2024, 06:59  •  152370 просмотра

«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал право Украины использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, назвав такую позицию "просто логичной", поскольку Украина защищается от российской агрессии.

Война •   •  8567 просмотра
«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф

россия не имеет в Беларуси сухопутных подразделений, которые могли бы на данный момент нести угрозу Украине - Демченко

Россия не имеет наземных подразделений в Беларуси, которые могли бы сейчас представлять угрозу для Украины, несмотря на совместные учения ВВС и ПВО с Беларусью.

Общество •   •  7476 просмотра
россия не имеет в Беларуси сухопутных подразделений, которые могли бы на данный момент нести угрозу Украине - Демченко

Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП

Министерство культуры создало комиссию для проверки состояния Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, в том числе Свято-Успенской Почаевской лавры, которая была передана УПЦ (МП) в безвозмездное пользование в 2003 году.

политика •   •  5824 просмотра
Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП

В оккупированной Каховке коллаборационисты опубликовали список "бесхозных" помещений - Центр сопротивления

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области коллаборационисты составили список из 16 домов с конкретными адресами, предложив владельцам явиться с российским паспортом и документом на право собственности в течение 30 дней, иначе дома будут переданы оккупационным властям в процессе так называемой "национализации".

Общество •   •  11758 просмотра
В оккупированной Каховке коллаборационисты опубликовали список "бесхозных" помещений - Центр сопротивления

Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

Пограничники не наблюдают других районов Харьковской области, где враг мог бы начать наступление, подобное Липцам и Волчанску, но на этих участках ведутся активные действия, чтобы не допустить продвижения врага вглубь территории Украины.

Общество •   •  10610 просмотра
Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

Министр обороны Нидерландов Кеса Оллонгрен заявила, что Нидерланды не исключают использования оружия за пределами Украины, надеясь, что другие страны изменят свою позицию, поскольку Украина борется за самооборону и территориальную целостность.

Война •   •  10342 просмотра
"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

россия умышленно берет в плен гражданских украинцев для создания «одновременного освобождения»

россияне намеренно захватывают гражданских украинцев, чтобы использовать их в будущих обменах пленными для "одновременного освобождения".

Война •   •  8732 просмотра
россия умышленно берет в плен гражданских украинцев для создания «одновременного освобождения»

Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Швеция выделяет 650 миллионов шведских крон на энергетический пакет, чтобы помочь Украине поддерживать базовые государственные услуги и восстановить энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  10630 просмотра
Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

Япония подняла в воздух истребители после обнаружения нового китайского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong-10 вблизи префектуры Окинава.

Новости Мира •   •  7784 просмотра
Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

В оккупированной Херсонской области в справке о смерти людей, утонувших в результате взрыва на Каховской ГЭС, врачи-коллаборационисты ставили диагноз "сердечный приступ", чтобы скрыть истинное количество жертв.

Война •   •  8731 просмотра
На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА