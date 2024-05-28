Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы

Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Прагу, где встретился с чешским коллегой Петром Фиалой. Они обсудили, в частности реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд евро и совместные производства в сфере ОПК, передает УНН.

Прибыли в Прагу по приглашению премьер-министра Чехии Петра Фиалы для участия в широкой рабочей встрече по потребностям Украины совместно с лидерами Польши, Латвии, Дании, Нидерландов, представителя США. Во время двусторонней встречи с господином Фиалой обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня - сообщил Шмыгаль в Telegram.

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Также они проговорили возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора.

Благодарен господину Премьер-министру за поддержку в этом вопросе. Среди тем разговора - совместные производства в сфере ОПК, объединение усилий по усилению давления на Россию. Санкции, конфискация российских активов, формула мира, актуальные вопросы сотрудничества - рассказал Шмыгаль.

Справочно

Чехия возглавляет инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский союз.