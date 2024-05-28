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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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27 мая 2024, 06:59  •  159594 просмотра

Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге, чтобы обсудить реализацию артиллерийской инициативы, усиление давления на Россию через санкции и конфискацию ее замороженных активов.

Война •   •  2920 просмотра
Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы

"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

Еврокомиссия повторила позицию ЕС, согласно которой принятый в Грузии закон об "иноагентах" "противоречит основным принципам и ценностям Евросоюза".

Новости Мира •   •  2958 просмотра
"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

Взрыв слышали в Харькове - СМИ

В Харькове прогремел взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Война •   •  4532 просмотра
Взрыв слышали в Харькове - СМИ

Белый дом призывает союзников не усиливать давление на Тегеран, несмотря на прогресс в иранской ядерной программе

Иран накопил 142,1 килограмма 60% обогащенного урана, чего достаточно для нескольких ядерных боеголовок, но США призывают союзников не усиливать давление на Тегеран.

Новости Мира •   •  4567 просмотра
Белый дом призывает союзников не усиливать давление на Тегеран, несмотря на прогресс в иранской ядерной программе

Цель рф открыть новый фронт на севере - Умеров

По словам министра обороны, россия готовится открыть новый фронт на севере, разворачивая больше войск и техники, имея целью использовать всю свою живую силу и огневую мощь против Украины.

Война •   •  5739 просмотра
Цель рф открыть новый фронт на севере - Умеров

Авиаудар рф по Алексеево-Дружковке: количество пострадавших возросло до 6

В результате российского авиаудара в Алексеево-Дружковке Донецкой области были ранены шесть человек, в том числе мать и ее четырехлетний сын, а также повреждены десятки домохозяйств, церковь и четыре автомобиля.

Война •   •  6300 просмотра
Авиаудар рф по Алексеево-Дружковке: количество пострадавших возросло до 6

Умеров надеется, что F-16 будут доставлены очень скоро

Министр обороны Украины ожидает получить истребители F-16 от союзников «очень, очень скоро». На вопрос, сколько Киев ожидает получить, Умеров ответил: «Нам нужно столько, сколько мы можем получить».

Война •   •  7095 просмотра
Умеров надеется, что F-16 будут доставлены очень скоро

Зеленский на аэродроме "Мелсбрук" осмотрел истребители F-16

Президент Украины Владимир Зеленский посетил бельгийскую военную базу, где украинские пилоты и технический персонал проходят подготовку на истребителях F-16.

Война •   •  7369 просмотра
Зеленский на аэродроме "Мелсбрук" осмотрел истребители F-16

Враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе и бил артснарядами. В ОВА рассказали о разрушениях

Российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками-камикадзе и артиллерийскими снарядами, повредив 6 частных домов, 5-этажный дом, теплицу и линии электропередач, но никто не пострадал.

Война •   •  6495 просмотра
Враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе и бил артснарядами. В ОВА рассказали о разрушениях

Финансировала войска рф: в Украине будут судить жену Медведчука Оксану Марченко

Оксане Марченко, жене пророссийского политика Виктора Медведчука, грозит до 8 лет лишения свободы за финансирование российских оккупационных сил в Крыму с 2014 года, включая выплаты российской гвардии и Министерству внутренних дел.

Криминал и ЧП •   •  6549 просмотра
Финансировала войска рф: в Украине будут судить жену Медведчука Оксану Марченко