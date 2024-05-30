Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ

Чешский производитель оружия Czechoslovak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, сообщил, что из-за роста цен и низкого качества половину обещанных Украине снарядов нельзя будет отправить так быстро, как планировалось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Financial Times.

Детали

Глава CSG Михал Стрнад сообщил, что около 50 процентов деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в таких странах, как Африка и Азия, недостаточно качественные для отправки в Украину без дополнительной обработки. Для некоторых снарядов CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

"Каждую неделю цена растет, а с компонентами возникают большие проблемы", - сказал Стрнад.

Однако он подчеркнул, что чешская инициатива остается "на плаву" и что CSG обязуется поставить свою часть поставок.

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Война в Украине привела к резкому росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно приобрести за пределами стран НАТО, в то время, как самой Европе необходимых боеприпасов нет.

"Производственные мощности есть. Но не в Европе", - сказал Копечны. "Мы конкурируем [с россией] за несколько миллионов боеприпасов... Единственное, что нам для этого нужно, - это соответствующие финансы", - заявил Стрнад.

Стрнад сказал, что портфели заказов европейских производителей боеприпасов заполнены на ближайшие восемь лет, в зависимости от типа деталей, даже несмотря на то, что "все мы наращиваем мощности".

Он также добавил, что даже в том маловероятном случае, если война в Украине закончится прямо сейчас, "перед нами будет огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО".

Дополнение

Ожидается, что первые боеприпасы поступят в Украину в начале июня. Это также подтвердил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время неформальной встречи с несколькими лидерами Европы.

Пока только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия прислали деньги на покупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.