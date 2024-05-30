Украина может получить миллион снарядов в рамках чешской инициативы до конца года - Блинкен в Праге

Соединенные Штаты ожидают, что благодаря чешской инициативе до конца года будет поставлен в Украину один миллион снарядов", заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего рабочего визита в Прагу 30 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Novinky.

Детали

Блинкен начал свой визит в Прагу с военного аэропорта в Кбеле, где он встретился с министром обороны Яной Черноховой. Там они осмотрели военную технику, которую Чехия отправляет в Украину.

В своем выступлении Блинкен подчеркнул, что Чехия во многом может стать примером для других стран НАТО.

"Чешская Республика обучила девять тысяч украинских солдат и предоставила военное оборудование на сумму шесть миллиардов крон. Это необходимо для того, чтобы Украина могла противостоять России", - сказал Блинкен.

Он добавил, что похвально, что Чехия ищет по всему миру боеприпасы калибра 155 миллиметров, в которых Украина остро нуждается на поле боя.

Мы ожидаем, что благодаря этой инициативе до конца года будет поставлен один миллион снарядов - отметил он.

Цернохова сообщила, что чешская армия поставила Украине танки, боевые машины пехоты и боевые вертолеты. "Сейчас мы работаем над поставкой сотен тысяч единиц критически важных артиллерийских боеприпасов", - добавила министр.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил во вторник, что 15 стран ЕС и НАТО уже внесли более 1,6 миллиарда евро в чешскую инициативу по поставкам боеприпасов. По его словам, первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм прибудут в Украину в июне, и страна может ожидать первую партию в ближайшие дни.

Дополнение

Чешский производитель оружия Czechoslovak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, сообщил, что из-за роста цен и низкого качества половину обещанных Украине снарядов нельзя будет отправить так быстро, как планировалось.