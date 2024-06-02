В Чехии несколько россиян избили украинских волотенров

В центре Праги группа россиян напала на членов украинской волонтерской организации Prague Maidan, нанеся физический ущерб. Пишет УНН с ссылкой на информацию пострадавшей со страницы Prague Maidan в соцсети "Х".

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Инцидент произошел на Старомнестской площади в центре Праги 1 июня.

Мы волонтерами каждую субботу со второй по шестую, имеем палатку "Russia Hands Of Ukraine". Там стоим мирно с мерчем и волонтерской шкатулкой. Все официально, имеем разрешение - пишет пострадавшая.

Волонтер заявила, что получила физические повреждения от нападавших, о чем свидетельствует опубликованное ею фото с кровью на платке.

В видеоматериалах, которые были опубликованы, не удалось зафиксировать начало конфликта. Однако, на одном из роликов видно, как россиянка выбивает телефон у украинцев. На другом видео зафиксировано, как она и еще один гражданин страны-агрессора нападают на волонтеров, избивая их ногами и руками, при этом сопровождая свои действия нецензурными выкриками в адрес украинцев и Чехов.

Напомним

Соединенные Штаты ожидают, что благодаря чешской инициативе к концу года будет поставлен в Украину один миллион снарядов, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего рабочего визита в Прагу 30 мая.