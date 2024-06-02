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У США сталася масштабна стрілянина, є загиблий та багато поранених

У США сталася масштабна стрілянина, є загиблий та багато поранених

Київ • УНН

 • 29980 перегляди

В американському штаті Огайо в результаті масштабної стрілянини загинула одна людина і ще 26 отримали поранення.

В американському штаті Огайо сталася масштабна стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина і ще 26 отримали поранення. Пише УНН з посиланням на 19 News.

Деталі

Зазначається, що поліція міста Акрон заявила, що отримала виклик опівночі у неділю. Місцеві мешканці повідомили, що під час стрілянини на вулиці поранено декількох людей.

Коли офіцери поліції прямували на місце події, медики заявили, що декілька людей прибули до відділень невідкладної допомоги з вогнепальними пораненнями.

За даними поліції, загалом постріли були здійснені у 27 людей, 27-річний чоловік загинув. Щодо стану інших постраждалих не повідомляється. На місці події поліція вилучила зброю.

Нагадаємо

У центрі Праги група росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan, завдавши фізичної шкоди.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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