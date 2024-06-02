Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении

На фронте произошло 55 боестолкновений. Как и раньше, самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны дают жесткий отпор и сдерживают натиск противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 19.00 02.06.2024 относительно российского вторжения

Харьковщина продолжает страдать от российских авиаударов-за сегодня их было уже 10. во второй половине дня бомбардировке российскими захватчиками с направления Белгорода (Российская Федерация) подверглись районы населенных пунктов Шестаково, ветеринарное и Липцы, - говорится в сообщении.

Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты совершили еще один неудачный штурм недалеко от села Старица. Украинские воины активно уничтожают врага-по состоянию на сейчас оккупанты потеряли на направлении 117 человек живой силы, уничтожены два российских танка, бронемашину, пушку, восемь автомобилей и две единицы спецтехники. Также перестали существовать пять вражеских блиндажей и два склада боеприпасов.

На Купянском направлении продолжается бой в районе Невского. Все остальное-без изменений.

На Краматорском направлении с начала суток противник СЕМЬ раз пытался улучшить свое тактическое положение. Действовал в районах Калиновки и Клещиевка. Все вражеские атаки отбиты.

Четыре из 17 боев еще продолжаются на Покровском направлении. российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Нетайлово и Сокол. Общие потери врага на направлении весьма значительны-358 человек убитыми и ранеными, уничтожен танк, две бронемашины и шесть орудий и минометов. Еще шесть единиц военной техники оккупантов повреждены.

Наконец, обстановка на это время существенных изменений не претерпела.

Напомним

Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 российских ударных беспилотника во время ночной атаки с использованием крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Крыма и России.