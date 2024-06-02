Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении
Киев • УНН
На фронте количество боевых столкновений с начала суток увеличилось до 55. Самая напряженная ситуация - на Покровском направлении.
На фронте произошло 55 боестолкновений. Как и раньше, самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны дают жесткий отпор и сдерживают натиск противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Детали
Оперативная информация по состоянию на 19.00 02.06.2024 относительно российского вторжения
Харьковщина продолжает страдать от российских авиаударов-за сегодня их было уже 10. во второй половине дня бомбардировке российскими захватчиками с направления Белгорода (Российская Федерация) подверглись районы населенных пунктов Шестаково, ветеринарное и Липцы,
Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты совершили еще один неудачный штурм недалеко от села Старица. Украинские воины активно уничтожают врага-по состоянию на сейчас оккупанты потеряли на направлении 117 человек живой силы, уничтожены два российских танка, бронемашину, пушку, восемь автомобилей и две единицы спецтехники. Также перестали существовать пять вражеских блиндажей и два склада боеприпасов.
На Купянском направлении продолжается бой в районе Невского. Все остальное-без изменений.
На Краматорском направлении с начала суток противник СЕМЬ раз пытался улучшить свое тактическое положение. Действовал в районах Калиновки и Клещиевка. Все вражеские атаки отбиты.
Четыре из 17 боев еще продолжаются на Покровском направлении. российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Нетайлово и Сокол. Общие потери врага на направлении весьма значительны-358 человек убитыми и ранеными, уничтожен танк, две бронемашины и шесть орудий и минометов. Еще шесть единиц военной техники оккупантов повреждены.
Наконец, обстановка на это время существенных изменений не претерпела.
Напомним
Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 российских ударных беспилотника во время ночной атаки с использованием крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Крыма и России.
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении
В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества
С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июняЭксклюзив
Войска рф в течение дня атаковали Никопольщину 12 раз: поврежден инфраструктурный объект
Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ
Почти 1,5 млн военнообязанных обновили свои данные - Минобороны
В британской разведке оценили, какое влияние окажет устранение кремлем "высококомпетентных командиров"
Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - Зеленский
В США произошла масштабная стрельба, есть погибший и много раненых
Популярные
Зеленский встретился с руководителями инвестиционных компаний Сингапура: обсудили развитие украинско-сингапурских торговых отношений
Это последняя обычная война на земном шаре – Резников
Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье
В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg
Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении
На фронте количество боевых столкновений с начала суток увеличилось до 55. Самая напряженная ситуация - на Покровском направлении.
В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества
В понедельник, 3 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00. 00 и в течение суток.
С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб
С начала суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 48, при этом российские войска наносили авиаудары и атаки по нескольким направлениям, которые были отбиты украинскими защитниками.
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
На этой неделе Новолуние в Близнецах 6 июня откроет много возможностей, особенно для творчества, романтики, общения и реализации планов, но также несет риски агрессии и конфликтов из-за напряженности между Марсом и Плутоном.
Войска рф в течение дня атаковали Никопольщину 12 раз: поврежден инфраструктурный объект
российские войска в течение дня 12 раз атаковали Никопольский район, повредив объект инфраструктуры с помощью тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе.
Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ
Зеленский посетит Филиппины после своей поездки в Сингапур, что станет его первым визитом в эту страну с момента избрания президентом в 2019 году.
Почти 1,5 млн военнообязанных обновили свои данные - Минобороны
Около 1,5 миллионов военнообязанных украинцев, включая призывников и резервистов, обновили свои данные через ТЦК и СП, ЦПАУ и мобильное приложение Резерв+, которое остается лидером среди платформ обновления данных.
В британской разведке оценили, какое влияние окажет устранение кремлем "высококомпетентных командиров"
Устранение кремлем "высококомпетентных командиров" может напугать российских солдат, а командование посчитает повиновение режиму важнее компетентности.
Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - Зеленский
российские войска за одну неделю нанесли почти 1000 ударов ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами.
В США произошла масштабная стрельба, есть погибший и много раненых
В американском штате Огайо в результате масштабной стрельбы погиб один человек и еще 26 получили ранения.