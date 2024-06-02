Генштаб інформує про напружену ситуацію на Покровському напрямку
Київ • УНН
На фронті кількість бойових зіткнень з початку доби збільшилась до 55. Найнапруженіша ситуація - на Покровському напрямку.
На фронті відбулося 55 боєзіткнень. Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.
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Оперативна інформація станом на 19.00 02.06.2024 щодо російського вторгнення
Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Бєлгорода (російська федерація) піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці,
Окрім того, на Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Українські воїни активно нищать ворога - станом на зараз окупанти втратили на напрямку 117 осіб живої сили, знищено два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також перестали існувати п’ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.
На Куп’янському напрямку триває бій в районі Невського. Все інше - без змін.
На Краматорському напрямку від початку доби противник сім разів намагався покращити своє тактичне положення. Діяв у районах Калинівки і Кліщіївки. Всі ворожі атаки відбито.
Чотири з 17 боїв ще тривають на Покровському напрямку. російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Загальні втрати ворога на напрямку досить значні - 358 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено.
На решті напрямків обстановка на цей час суттєвих змін не зазнала.
Нагадаємо
Сили протиповітряної оборони знищили 24 російських ударних безпілотника під час нічної атаки з використанням крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів, запущених з Криму і росії.