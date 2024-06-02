Сили ППО знищили 24 ударні дрони
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони знищили 24 російських ударних безпілотника під час нічної атаки з використанням крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів, запущених з Криму і Росії.
У ніч на 2 червня протиповітряна оборона знищила 24 дрони росіян. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що вночі російські окупанти атакували Україну:
- крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської обл.,
- зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини,
- 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ – рф.
Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.
Упродовж ночі захисниками неба збито 24 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.
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