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Сили ППО знищили 24 ударні дрони

Сили ППО знищили 24 ударні дрони

Київ • УНН

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Сили протиповітряної оборони знищили 24 російських ударних безпілотника під час нічної атаки з використанням крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів, запущених з Криму і Росії.

У ніч на 2 червня протиповітряна оборона знищила 24 дрони росіян. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вночі російські окупанти атакували Україну:

  • крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської обл.,
  • зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини,
  • 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ – рф.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито 24 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Сил оборони уразили за добу уразили дві артилерійські системи та засіб ППО рф01.06.24, 13:26 • 57805 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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