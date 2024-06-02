Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона

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Китай отменил льготные тарифы на 134 вида тайваньского импорта в качестве наказания за позицию Тайваня, выступающего за независимость, что усилило экономическое давление на остров.
День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня
Сегодня, второго июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде. Проблема переедания является достаточно серьезной и касается многих людей, ведь потребление большого количества быстро усваиваемых углеводов может привести к увеличению массы тела и ожирению.
NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами
Запуск космического корабля Boeing Starliner с двумя астронавтами НАСА на борту был остановлен менее чем за четыре минуты до старта из-за системной неполадки.
Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог
Министр обороны США Ллойд Остин заявил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре, что война с Китаем "не близка и не неизбежна", и подчеркнул важность открытого общения между двумя странами для уменьшения недоразумений.
На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам
Украинские пограничники использовали беспилотник FPV для нанесения ударов по российским оборонительным укреплениям на временно оккупированной территории на юге Украины, как показала воздушная разведка Государственной пограничной службы.
Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу
Хуситы утверждали, что провели шесть операций против американского атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", американского эсминца и трех коммерческих судов в Красном море и Индийском океане.
Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ
Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Корсунь-Шевченковском, Черкасская область, присоединился к Православной церкви Украины после того, как прихожане наконец смогли войти в свой храм 31 мая 2024 года.
ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии
В мае украинские военнослужащие уничтожили рекордные 1160 российских артиллерийских систем и уничтожили 38 940 российских солдат, что является самыми высокими ежемесячными потерями для России с начала полномасштабного вторжения.