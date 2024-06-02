День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

Сегодня, второго июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде, пишет УНН.

Проблема переедания является достаточно серьезной и касается многих людей, ведь потребление большого количества быстро усваиваемых углеводов может привести к увеличению массы тела и ожирению. А эти состояния существенно увеличивают риск возникновения разнообразных болезней.

Переедание приводит к тому, что желудок расширяется, чтобы приспособиться к большому количеству пищи и начинает давить на другие органы, что приводит к ощущению дискомфорта.

Большое количество пищи в желудке заставляет органы человека работать более интенсивно. Выделяются дополнительные гормоны и ферменты. Чтобы расщепить пищу, желудок выделяет соляную кислоту. Из-за переедания он может попасть обратно в пищевод и вызвать изжогу.

Сопутствующее событие-Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, цель которого - обеспечить медицинскую и психологическую поддержку людям, страдающим от булимии, анорексии, приступов переедания.

В развитых странах в конкретный момент времени диагностируется анорексия у 4% и булимия – у 2% населения, психогенным перееданием страдает 2% женщин.

Также сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с вредителями.

Ежегодно от болезней, вызванных вредителями, погибает более миллиона человек во всем мире. Более миллиарда человек проживают в зонах с повышенным риском заражения возбудителями заболеваний, которые передаются от вредителей. К ним относятся не только грызуны и насекомые. Это также растения, ежи, голуби.

Еще второе июня-это Международный день проституток. Именно в этот день в 1975 году во французском городе Лион около 100 местных работниц секс-индустрии заняли церковь Saint-Nizier. Сделали они это в знак протеста против криминализации их деятельности, эксплуатации и притеснений со стороны полиции.

10 июня полиция зачистила церковь от протестующих, что вызвало во Франции Национальное движение в поддержку всех работниц секс-индустрии, которое впоследствии распространилось по всему миру.

В Украине сегодня свои профессиональные праздники отмечают работники местной промышленности, мелиораторы и работники водного хозяйства.

В первое воскресенье июня во многих странах отмечается Международный день людей, которые преодолели рак. Мероприятие было начато в США с целью побудить людей пройти обследование на наличие рака. Ведь выявленный на ранних стадиях рак и его своевременное лечение существенно повышают шансы на полное выздоровление.

Также сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля - малоизвестной болезни кожи у большинства пациентов диагностируется уже в хронической стадии развития.

При болезни Вернейля на кожных покровах образуются свищи, инверсные угри, воспаленные узлы и абсцессы в основном под мышками, в области грудной клетки и паха.

Болезнью Вернейля страдает около 1% нашей планеты.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского.

Никифор был решительным противником иконоборцев. За это император Лев отправил в ссылку, патриарх и умер.

Именины второго июня празднуют Никифор, Иван, Константин, Ульяна, Мария, Елена.