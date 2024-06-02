День здорового харчування, День боротьби зі шкідниками, Міжнародний день повій. Що ще можна відзначити 2 червня

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 13950 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 40407 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 62983 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108490 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133085 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137271 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 236593 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170807 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190136 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172990 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
49 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 25570 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 21348 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 25222 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 33497 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 40182 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 236597 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358094 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374061 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289764 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58275 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75076 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86637 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169777 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172352 перегляди
Актуальне
День здорового харчування, День боротьби зі шкідниками, Міжнародний день повій. Що ще можна відзначити 2 червня

День здорового харчування, День боротьби зі шкідниками, Міжнародний день повій. Що ще можна відзначити 2 червня

Київ • УНН

 • 107791 перегляди

Сьогодні, другого червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня здорового харчування та відмови від надмірностей у їжі. Проблема переїдання є досить серйозною й стосується багатьох людей, адже споживання великої кількості швидко засвоюваних вуглеводів може призвести до збільшення маси тіла та ожиріння.

Сьогодні, другого червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня здорового харчування та відмови від надмірностей у їжі, пише УНН.

Проблема переїдання є досить серйозною й стосується багатьох людей, адже споживання великої кількості швидко засвоюваних вуглеводів може призвести до збільшення маси тіла та ожиріння. А ці стани суттєво збільшують ризик виникнення різноманітних хвороб.

Переїдання призводить до того, що шлунок розширюється, щоби пристосуватися до великої кількості їжі та починає тиснути на інші органи, що зумовлює відчуття дискомфорту.

Велика кількість їжі в шлунку змушує органи людини працювати більш інтенсивно. Виділяються додаткові гормони та ферменти. Щоби розщепити їжу, шлунок виділяє соляну кислоту. Через переїдання вона може потрапляти назад у стравохід та спричиняти печію.

Супутня подія – Всесвітній день боротьби із розладами харчової поведінки, мета якого - забезпечити медичну та психологічну підтримку людям, які страждають від булімії, анорексії, нападів переїдання.

У розвинених країнах у конкретний момент часу діагностується анорексія у 4% та булімія – у 2% населення, на психогенне переїдання страждає 2% жінок.

Також сьогодні відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі шкідниками.

Щороку від хвороб, викликаних шкідниками, гине понад мільйон людей в усьому світі. Більше мільярда осіб проживають у зонах з підвищеним ризиком зараження збудниками захворювань, які передаються від шкідників. До них належать не тільки гризуни та комахи. Це також рослини, їжаки, голуби.

Ще друге червня – це Міжнародний день повій. Саме цього дня у 1975 році в французькому місті Ліон близько 100 місцевих працівниць секс-індустрії зайняли церкву Saint-Nizier. Зробили вони це на знак протесту проти криміналізації їхньої діяльності, експлуатації та утисків з боку поліції.

10 червня поліція зачистила церкву від протестувальників, що викликало у Франції національний рух на підтримку усіх працівниць секс-індустрії, який згодом поширився по всьому світу.

В Україні сьогодні свої професійні свята відзначають працівники місцевої промисловості, меліоратори та працівники водного господарства.

У першу неділю червня у багатьох країнах відзначається Міжнародний день людей, які подолали рак. Подія була започаткована у США, з метою спонукати людей проходити обстеження на наявність онкологічних захворювань. Адже виявлений на ранніх стадіях рак та його вчасне лікування суттєво підвищують шанси на повне одужання.

Також сьогодні Всесвітній день боротьби із хворобою Вернейля - маловідомої хвороби шкіри у більшості пацієнтів діагностується вже у хронічній стадії розвитку.

При хворобі Вернейля на шкіряних покровах утворюються нориці, інверсні вугрі, запалені вузли та абсцеси в основному під пахвами, в області грудної клітини та паху.

На хворобу Вернейля страждає близько 1% нашої планети.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Никифора, патріарха Константинопольського.

Никифор був рішучим противником іконобрців. За це імператор Лев відправив у заслання, патріарх і помер.

Іменини другого червня святкують Никифор, Іван, Костянтин, Уляна, Марія, Олена.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
frantsiiaФранція
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21