День здорового харчування, День боротьби зі шкідниками, Міжнародний день повій. Що ще можна відзначити 2 червня

Сьогодні, другого червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня здорового харчування та відмови від надмірностей у їжі, пише УНН.

Проблема переїдання є досить серйозною й стосується багатьох людей, адже споживання великої кількості швидко засвоюваних вуглеводів може призвести до збільшення маси тіла та ожиріння. А ці стани суттєво збільшують ризик виникнення різноманітних хвороб.

Переїдання призводить до того, що шлунок розширюється, щоби пристосуватися до великої кількості їжі та починає тиснути на інші органи, що зумовлює відчуття дискомфорту.

Велика кількість їжі в шлунку змушує органи людини працювати більш інтенсивно. Виділяються додаткові гормони та ферменти. Щоби розщепити їжу, шлунок виділяє соляну кислоту. Через переїдання вона може потрапляти назад у стравохід та спричиняти печію.

Супутня подія – Всесвітній день боротьби із розладами харчової поведінки, мета якого - забезпечити медичну та психологічну підтримку людям, які страждають від булімії, анорексії, нападів переїдання.

У розвинених країнах у конкретний момент часу діагностується анорексія у 4% та булімія – у 2% населення, на психогенне переїдання страждає 2% жінок.

Також сьогодні відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі шкідниками.

Щороку від хвороб, викликаних шкідниками, гине понад мільйон людей в усьому світі. Більше мільярда осіб проживають у зонах з підвищеним ризиком зараження збудниками захворювань, які передаються від шкідників. До них належать не тільки гризуни та комахи. Це також рослини, їжаки, голуби.

Ще друге червня – це Міжнародний день повій. Саме цього дня у 1975 році в французькому місті Ліон близько 100 місцевих працівниць секс-індустрії зайняли церкву Saint-Nizier. Зробили вони це на знак протесту проти криміналізації їхньої діяльності, експлуатації та утисків з боку поліції.

10 червня поліція зачистила церкву від протестувальників, що викликало у Франції національний рух на підтримку усіх працівниць секс-індустрії, який згодом поширився по всьому світу.

В Україні сьогодні свої професійні свята відзначають працівники місцевої промисловості, меліоратори та працівники водного господарства.

У першу неділю червня у багатьох країнах відзначається Міжнародний день людей, які подолали рак. Подія була започаткована у США, з метою спонукати людей проходити обстеження на наявність онкологічних захворювань. Адже виявлений на ранніх стадіях рак та його вчасне лікування суттєво підвищують шанси на повне одужання.

Також сьогодні Всесвітній день боротьби із хворобою Вернейля - маловідомої хвороби шкіри у більшості пацієнтів діагностується вже у хронічній стадії розвитку.

При хворобі Вернейля на шкіряних покровах утворюються нориці, інверсні вугрі, запалені вузли та абсцеси в основному під пахвами, в області грудної клітини та паху.

На хворобу Вернейля страждає близько 1% нашої планети.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Никифора, патріарха Константинопольського.

Никифор був рішучим противником іконобрців. За це імператор Лев відправив у заслання, патріарх і помер.

Іменини другого червня святкують Никифор, Іван, Костянтин, Уляна, Марія, Олена.