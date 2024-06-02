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Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков
Двое подростков утонули во время купания в местном водохранилище в селе Сутковцы Хмельницкой области.
На Киевщине из-за непогоды более 8,3 тыс. семей остались без света
В Киевской области из-за непогоды без электричества остались более 8,3 тыс. семей, при этом больше всего отключений зафиксировано в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.
Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении
На фронте количество боевых столкновений с начала суток увеличилось до 55. Самая напряженная ситуация - на Покровском направлении.
В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества
В понедельник, 3 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00. 00 и в течение суток.
С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб
С начала суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 48, при этом российские войска наносили авиаудары и атаки по нескольким направлениям, которые были отбиты украинскими защитниками.
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
На этой неделе Новолуние в Близнецах 6 июня откроет много возможностей, особенно для творчества, романтики, общения и реализации планов, но также несет риски агрессии и конфликтов из-за напряженности между Марсом и Плутоном.
Войска рф в течение дня атаковали Никопольщину 12 раз: поврежден инфраструктурный объект
российские войска в течение дня 12 раз атаковали Никопольский район, повредив объект инфраструктуры с помощью тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе.
Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ
Зеленский посетит Филиппины после своей поездки в Сингапур, что станет его первым визитом в эту страну с момента избрания президентом в 2019 году.
Почти 1,5 млн военнообязанных обновили свои данные - Минобороны
Около 1,5 миллионов военнообязанных украинцев, включая призывников и резервистов, обновили свои данные через ТЦК и СП, ЦПАУ и мобильное приложение Резерв+, которое остается лидером среди платформ обновления данных.
В британской разведке оценили, какое влияние окажет устранение кремлем "высококомпетентных командиров"
Устранение кремлем "высококомпетентных командиров" может напугать российских солдат, а командование посчитает повиновение режиму важнее компетентности.