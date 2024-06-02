Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  38181 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  156731 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  150701 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  154583 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  147868 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  142914 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133354 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  265696 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112998 просмотра

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  245788 просмотра

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Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков

Двое подростков утонули во время купания в местном водохранилище в селе Сутковцы Хмельницкой области.

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Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков

На Киевщине из-за непогоды более 8,3 тыс. семей остались без света

В Киевской области из-за непогоды без электричества остались более 8,3 тыс. семей, при этом больше всего отключений зафиксировано в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.

Общество •   •  8354 просмотра
На Киевщине из-за непогоды более 8,3 тыс. семей остались без света

Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении

На фронте количество боевых столкновений с начала суток увеличилось до 55. Самая напряженная ситуация - на Покровском направлении.

Война •   •  10388 просмотра
Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении

В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества

В понедельник, 3 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00. 00 и в течение суток.

Общество •   •  12754 просмотра
В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества

С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 48, при этом российские войска наносили авиаудары и атаки по нескольким направлениям, которые были отбиты украинскими защитниками.

Война •   •  13074 просмотра
С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

На этой неделе Новолуние в Близнецах 6 июня откроет много возможностей, особенно для творчества, романтики, общения и реализации планов, но также несет риски агрессии и конфликтов из-за напряженности между Марсом и Плутоном.

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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Войска рф в течение дня атаковали Никопольщину 12 раз: поврежден инфраструктурный объект

российские войска в течение дня 12 раз атаковали Никопольский район, повредив объект инфраструктуры с помощью тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе.

Война •   •  16494 просмотра
Войска рф в течение дня атаковали Никопольщину 12 раз: поврежден инфраструктурный объект

Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ

Зеленский посетит Филиппины после своей поездки в Сингапур, что станет его первым визитом в эту страну с момента избрания президентом в 2019 году.

политика •   •  18751 просмотра
Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ

Почти 1,5 млн военнообязанных обновили свои данные - Минобороны

Около 1,5 миллионов военнообязанных украинцев, включая призывников и резервистов, обновили свои данные через ТЦК и СП, ЦПАУ и мобильное приложение Резерв+, которое остается лидером среди платформ обновления данных.

Общество •   •  20022 просмотра
Почти 1,5 млн военнообязанных обновили свои данные - Минобороны

В британской разведке оценили, какое влияние окажет устранение кремлем "высококомпетентных командиров"

Устранение кремлем "высококомпетентных командиров" может напугать российских солдат, а командование посчитает повиновение режиму важнее компетентности.

Новости Мира •   •  17838 просмотра
В британской разведке оценили, какое влияние окажет устранение кремлем "высококомпетентных командиров"