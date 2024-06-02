Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков

В Хмельницкой области во время купания утонули двое подростков, сообщили в ГСЧС, передает УНН.

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В воскресенье, 2 июня, в 14:05 к спасателям С. Ярмолинцы поступило сообщение от сотрудников полиции, что в с. Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки.

Еще до прибытия чрезвычайников, медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения и начали реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата.

Кроме того, на место происшествия для поиска другого подростка было привлечено водолазов ГСЧС Хмельницкой области. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения.

На месте инцидента с родными погибших работали психологи ГСЧС.

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