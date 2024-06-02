28-летний мужчина утонул в искусственном озере в Броварах, тело пока не найдено

В субботу, 1 июня, в Броварах утонул 28-летний мужчина в искусственном озере, об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

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В 18: 14 поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в Броварах в искусственном озере возле ЖК СКАНДИЯ утонул молодой человек в возрасте примерно 28 лет. говорится в сообщении

Отмечается, что в результате проведения поисковых работ тело пока не найдено, поисковые работы будут продолжены завтра.

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